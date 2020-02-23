"ساسكو" : تجديد تأهيل الشركة 3 سنوات لإدارة وتشغيل محطات الوقود على الطرق الإقليمية

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) أنها إستلمت التجديد الخاص بشهادة تأهيل الشركة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية مدته 3 سنوات تنتهي في 29 جمادي الآخرة 1444.

وأكدت الشركة عبر بيانا في "تداول" أن حصولها على تجديد هذه الشهادة سيزيد من قدرتها في الإستحواذ على مواقع جديدة وفتح فرص إستثمارية كبيرة أمامها علما بأن الأثر المالي لذلك سيظهر عند إستحواذ الشركة لمواقع جديدة مستقبلاً، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي مستجدات جوهرية في حينه.