الصين: وفيات "كورونا" تتجاوز 2440.. والإصابات نحو 78 ألف

ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين الى 2,442 الأحد، بعد إعلان الحكومة وفاة 79 شخصا، جميعهم ما عدا واحدا في مقاطعة هوباي، البؤرة التي انتشر منها الفيروس.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية تسجيل 648 إصابة جديدة.

وحصلت غالبية الوفيات والإصابات في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوباي، حيث ظهر الفيروس للمرة الأول في ديسمبر الماضي.

وقالت لجنة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات داخل الصين وصل الى 76,936 حالة.

وخارج حدود الصين، سجل انتشار للفيروس في 25 بلدا بشكل ينذر بالخطر بعد ظهور نقاط انتشار جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وأعداد الإصابات اليومية الجديدة في الصين باتت أقل بكثير مقارنة بالفترة الأولى من انتشار الفيروس.

وسببت الصين إرباكا على صعيد البيانات عبر التغيير المستمر لطرق تشخيص الإصابات واحصائها.

الرئيس الصيني: فيروس كورونا هو أخطر حالة طوارئ صحية في الصين منذ 1949



صرح الرئيس الصيني شي جينبينغ أن فيروس كورونا المستجدّ يشكل أخطر حالة طوارئ صحية في الصين منذ تأسيس النظام الشيوعي عام 1949.

وقال شي جينبينغ وفق تصريحات نقلها التلفزيون الوطني أن الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أصاب قرابة 77 ألف شخص في ال

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في سنغافورة إلى 89 حالة

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة إلى 89 حالة، وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.

وذكرت وزارة الصحة السنغافورية في بيان إن إحدى الحالات الجديدة هي لمواطن سنغافوري يبلغ من العمر 32 عامًا وتم إجلاؤه من مدينة "ووهان" الصينية في 9 فبراير الجاري مع مجموعة أخرى من المواطنين السنغافوريين.

وأشار إلى أن الحالتين الأخرتين إحداهما لمواطنة سنغافورية تبلغ من العمر 30 عامًا وشخص آخر مقيم في سنغافورة بشكل دائم ويبلغ من العمر 41 عامًا ولم يكن لكلاهما أي تاريخ سفر حديث إلى الصين.

123 إصابة جديدة ووفاة شخصين بـ "كورونا" في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية الأحد أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 556 شخصا بعد تسجيل 123 إصابة جديدة، إلى جانب وفاة شخصين ما يرفع حصيلة الوباء إلى أربع وفيات في هذا البلد.

وقال المركز الكوري لمراقبة الأمراض والوقاية منها إن 75 من الإصابات الجديدة مرتبطة بطائفة "كنيسة شينتشونجي ليسوع" المسيحية التي سجلت إصابات عديدة بمرض "كوفيد-19" بين أتباعها.

والمصاب الرابع الذي توفي هو رجل كان في مستشفى في شيونغدو المدينة المرتبطة بهذه الطائفة وسجلت فيها نحو مئة إصابة.

وأصيب مئات من أتباع هذه الطائفة بالفيروس الذي نقلته امرأة في الحادية والستين من العمر كانت مصابة بحمى في العاشر من شباط/فبراير وحضرت أربعة قداديس على الأقل في مدينة دايغو قبل تشخيص إصابتها بالفيروس.

وتقع دايغو رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية بسكانها البالغ عددهم 2,5 مليون نسمة بالقرب من مدينة شيونغدو، مسقط رأس لي مان مؤسس "كنيسة شينتشونجي ليسوع".وقد أعلنتهما السلطات الكورية الجنوبية الجمعة "منطقتان تخضعان لإدارة خاصة".

وأعلن كوون يونغ جين رئيس بلدية دايغو الأحد عن أكثر من تسعين إصابة إضافية بالمرض في مدينته، موضحا أن 247 من سكانها أصيبوا بالفيروس حتى الآن.

ودعا أعضاء "كنيسة شينتشونجي ليسوع" الذين يعانون من عوارض الفيروس إلى الخضوع لفحوص. وقال كوون في مؤتمر صحافي إن "الاختباء ليس حلا. إذا اختبأتم فقد يضر ذلك بصحتكم وصحة عائلتكم ولن يساعدكم في حل المشكلة".

وسجل في كوريا الجنوبية أكبر عدد الإصابات بعد الصين بؤرو المرض، باستثناء عدد الاصابات في سفينة الرحلات الترفيهية "دايموند برنسيس" في اليابان.

باكستان تعلن حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لإيران بسبب "كورونا"

أعلنت باكستان حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لإيران وسط مخاوف من انتقال فيروس كورونا إلى أراضيها، بعد تحول إيران إلى بؤرة جديدة للفيروس.

وأوضحت مصادر حكومية باكستانية اليوم أن حكومة إقليم بلوشستان المحاذي لإيران أعلنت حالة الطوارئ في المناطق الحدودية مع إيران، وأرسلت فريق طبي متخصص إلى معبر "تفتان" الحدودي مع إيران لتطبيق الإجراءات اللازمة.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن مسؤولين بإدارة الصحة في إقليم بلوشستان أن الفريق الطبي سيقوم بمراقبة مئات الأشخاص الذي يمرون من معبر تفتان يومياً للحد من تسرب هذا الفيروس القاتل إلى البلاد.

وأضافت أن رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان جام كمال قد ناقش الوضع مع رئيس الوزراء عمران خان، واطلعه على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإقليمية للسيطرة على الفيروس المنتشر في الجانب الإيراني من الحدود المشتركة مع باكستان.

اليابان تسجل حالة أخرى للإصابة بـ "كورونا"

ذكر مسؤولون في مدينة سابورو شمال اليابان أن أحد السكان أصيب بفيروس كورونا الجديد، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم.

وأضاف المسؤولون أن الرجل في السبعينيات من عمره لم يسافر للخارج أو يتصل بمرضى آخرين، خلال فترة 14 يوما قبل أن تبدأ أعراض المرض تظهر عليه.

وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباح الأحد، تأكدت إصابة 770 شخصا في اليابان بالفيروس.

ومن بين هؤلاء 122 إما مصابين في اليابان أو كانوا سائحين من الصين، 634 كانوا ركابا أو من افرد طاقم سفينة سياحية و14 كانوا أشخاصا، عادوا من مدينة ووهان الصينية على متن رحلات استأجرتها الحكومة اليابانية.

إصابة رجلين آخرين في هونج كونج بفيروس كورونا

أظهرت الاختبارات إصابة رجلين في هونج كونج، أحدهما كان يقود سيارته عبر الحدود إلى مدينة شنجن، بفيروس كورونا، مما قد يرفع عدد الحالات المؤكدة بالمدينة إلى 72.

وكان الرجل - 35 - عاما، الذي عاد آخر مرة من البر الرئيسي في السابع من فبراير، الحالة الثانية، التي تمكنت هيئة الصحة من رصد الفيروس القاتل لديه، استنادا على عينات من اللعاب.

وكانت الهيئة قد وسعت الأسبوع الماضي من مدى مراقبتها وجمعت عينات من لعاب الحلق من أي شخص تظهر عليه أعراض الحمى أو مشكلات في التنفس.

وذكر مصدران طبيان أن السائق كان قد عاد قبل يوم من إغلاق حكومة هونج كونج الحدود وسيواجه حجرا صحيا إجباريا لمدة 14 يوما.

الكويت تحظر دخول السفن القادمة من إيران بسبب كورونا

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية حظر دخول السفن القادمة من إيران بكل أنواعها لموانئ الشعيبة والشويخ والدوحة حتى إشعار آخر، بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هناك.

وقال المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف عبدالله الصباح اليوم: "إن القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة للحيلولة دون دخول فيروس كورونا المستجد إلى البلاد".

وأضاف أن القرار يأتي أيضًا انسجامًا مع الخطة التي وضعتها الحكومة الكويتية لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة في مكافحة الفيروس.



وزير ياباني يعتذر بعد اكتشاف إصابة امرأة غادرت سفينة بكورونا

اعتذر وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو بعد السماح لامرأة بمغادرة سفينة سياحية راسية قرب طوكيو تفشى بها فيروس كورونا وأثبتت الاختبارات بعد ذلك إصابتها بالفيروس.

وغادرت المرأة، وهي في الستينيات من عمرها، السفينة دايموند برنسيس السياحية في ميناء يوكوهاما الياباني يوم الأربعاء بعد قضاء أسبوعين في حجر صحي على متنها ولكن تم اكتشاف إصابتها بالفيروس بعد إجراء اختبار آخر لها في مقاطعة توتشيجي شمالي طوكيو.

وقال كاتو في مؤتمر صحفي في طوكيو مساء أمس السبت إن 23 شخصا غادروا السفينة يومي الأربعاء والخميس لم يخضعوا لاختبارات منذ الخامس من فبراير شباط وإن الوزارة تحاول الوصول لهم لإعادة إجراء التحاليل اللازمة لهم.

وأضاف "نعتذر بشدة عن هذا الموقف الذي نجم عن إهمالنا... سنتخذ كل الإجراءات اللازمة مثل إعادة الفحص لمنع تكرار ذلك".

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قوله في اجتماع لمكافحة المرض اليوم الأحد إن من الضروري تجهيز إمدادات طبية بشكل عاجل لمنع تدهور حالة المصابين. كما أمر آبي وزير الصحة بإعداد سياسة شاملة لمنع انتشار العدوى.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عدد حالات الإصابة في اليابان وصل إلى 770 بحلول منتصف نهار اليوم الأحد، بما في ذلك الحالات على متن دايموند برنسيس، بعد تشخيص إصابة رجل في السبعينيات من العمر في هوكايدو شمال البلاد.

وأضافت الهيئة أن عدد الحالات على متن السفينة يبلغ حاليا 634 في أكبر بؤرة للمرض خارج البر الصيني الرئيسي.



إغلاق 6 بوابات لتحصيل رسوم العبور في اليابان وسط تفشي كورونا

ذكرت شركة لتشغيل الطرق السريعة وسط اليابان أنها أغلقت بعض بوابات تحصيل رسوم العبور، بعد أن طلبت من عشرات من موظفيها البقاء في منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد.

وتقول الهيئة العامة لتشغيل الطرق السريعة في مدينة ناجويا اليابانية إن موظفا في الستينيات من عمره تأكدت إصابته بالفيروس أمس السبت. وتقول إن حالته مستقرة.

والموظف مكلف في القسم الذي يشغل بوابات تحصيل الرسوم. وتقول الشركة إنه مسؤول عن نقل موظفي تحصيل الرسوم ولم يتصل بأي مستخدمين للطرق السريعة.

وأضافت أن جميع الموظفين الـ52 ، الذين طُلب منهم البقاء في منازلهم ربما يكونوا قد اتصلوا عن كثب مع العامل المصاب.

وبسبب نقص في عدد العاملين، تم إغلاق ست بوابات لتحصيل الرسوم على الطريق السريع الذي يربط بين "توكاي" و"مانبا" أمس السبت واليوم الأحد.

ويقول مسؤولون إن حجم حركة المرور في تلك البوابات ضئيلة نسبيا.

ومن المقرر أن تكون هناك عمليات إغلاق أخرى خلال أوائل مارس المقبل.

وتحث الشركة المشغلة للطرق السريعة السائقين، الذين استخدموا البوابات في 16 فبراير أو بعد ذلك بأن يتصلوا بمنشأة طبية، إذا ظهرت عليهم أعراض الحمى وغيرها من الأعراض.



ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى أكثر من 100 في إيطاليا

قال حاكم منطقة لومبارديا الإيطالية أتيليو فونتانا اليوم إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بالمنطقة ارتفع إلى 89.

وأضاف فونتانا في تصريح لتلفزيون سكاي أن ذلك يرفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى ما يفوق مئة.



كورونا يتسبب في إلغاء ثلاث مباريات بالدوري الإيطالي

قررت الحكومة الإيطالية إلغاء جميع الفعاليات الرياضية المقرر إقامتها اليوم في إقليمي لومباردي وفينيتو، المتضررتين من تفشي فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن هذا الإجراء بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في روما.

ومن المقرر أن يؤثر ذلك على ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وهي: إنتر ميلان ضد سامبدوريا، التي كان من المقرر أن تقام في ميلانو، وفيرونا ضد كالياري، المقرر إقامتها في فيرونا وأتالانتا ضد ساسولو في بيرجامو

كما تقرر إلغاء مباراتين في دوري الشباب، الأولى كان من المقرر أن تجمع بين اتالانتا ولاتسيو والثانية بين كييفو وفيرونا.

وتوفى شخصان وأصيب 70 أخرين بفيروس كورونا في إقليمي لومباردي وفينيتو، مع اتخاذ معايير صارمة لاحتواء الأزمة الصحية في الإقليمين.

وطالبت الحكومة السلطات المعنية بإلغاء الفعاليات الرياضية والثقافية والدينية، مع إغلاق المكاتب العامة والمدارس والجامعات والمتاحف.



وزير المالية الإيطالي يدعو إلى تكاتف الجهود الدولية لمواجهة كورونا

قال وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري إن تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد يتطلب تكاتف الجهود الدولية لمواجهته

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوالتيري القول على هامش اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الاعضاء في مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية في الرياض " هناك إدراك كامل للمخاطر الناجمة عن تفشي أكبر للفيروس بالنسبة للنمو العالمي".

وطالبت إيطاليا الاقتصاديات الكبرى الاخرى" بالعمل على الفور لوضع إجراءات اقتصادية على مستوى دولي متسقة وكافية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للفيروس بصورة فعالة في حال تفاقمت الأزمة".

كوريا الجنوبية ترفع مستوى التأهب لمواجهة كورونا إلى أعلى درجة

رفعت كوريا الجنوبية مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى درجة للمرة الأولى منذ عام 2009 اليوم الأحد فيما قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 602 حالة وارتفع عدد حالات الوفاة إلى خمس.

وثبت ارتباط أكثر من نصف الحالات الجديدة بكنيسة في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة امرأة عمرها 61 عاما حضرت أكثر من قداس هناك بالفيروس الأسبوع الماضي. ولم يُسجل للمرأة أي سفر إلى الخارج في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم إن حكومة بلاده رفعت حالة التأهب من المرض في البلاد درجة واحدة لتصل إلى المستوى الرابع والأخير في محاولة لاحتواء التصاعد في عدد حالات الإصابة الجديدة.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات الإصابة قفز عن اليوم السابق بمقدار 169 حالة إلى 602. وتبين أن أكثر من 300 من بين إجمالي الحالات المؤكدة لها صلة بكنيسة شينتشيونجي في دايجو.

ويتيح رفع مستوى التأهب للحكومة إرسال موارد إضافية إلى مدينة دايجو ومقاطعة تشيونجدو اللتين أعلنتهما السلطات "منطقتا رعاية خاصة" يوم الجمعة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مستوى التأهب يمكن الحكومة أيضا من منع الأنشطة العامة بالقوة وإصدار أوامر بإغلاق المدارس مؤقتا.

وأضافت أن آخر مرة رفعت فيها سول مستوى التأهب إلى أقصاه كان قبل 11 عاما أثناء تفشي (إنفلونزا أ) أو فيروس (إتش1 إن1).

وتوفي أربعة أشخاص بسبب فيروس كورونا في كوريا الجنوبية منذ أول تفش له هناك والذي كان يوم 20 يناير كانون الثاني.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن حالة الوفاة الرابعة لمريض عمره 57 عاما في مستشفى تشيونجدو وتوفي اليوم الأحد.



إخلاء 8 روس من السفينة السياحية الراسية في اليابان

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا للصحفيين إنه تم إخلاء ثمانية روس من السفينة السياحية "دياموند برينسيس"، الراسية في ميناء يوكوهاما الياباني، التي شهدت تفشيا واسعا لفيروس كورونا (كوفيد19-) إلى مسقط رأسهم، طبقا لما ذكرته وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء اليوم.



8 وفيات و 43 حالة إصابة بكورونا في المجمل بإيران

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي اليوم إن إيران أكدت ظهور 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مضيفا أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد وصل إلى ثمانية. وقال جهانبور "لدينا حتى الآن 43 حالة إصابة بالفيروس ووصل عدد الوفيات إلى ثمانية".