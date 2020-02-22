«نمو» تنهي الأسبوع على تراجع 4.9 %

أنهت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 7731 نقطة، فاقدة 399 نقطة بنسبة 4.9 في المائة.

وافتتحت السوق الأسبوع عند 8131 نقطة، حيث كانت أعلى نقطة عند 8636 نقطة رابحة 6.2 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7506 نقطة فاقدة 7.7 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 16 في المائة بنحو 15 مليون ريال لتصل إلى 108 ملايين ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 22 في المائة بنحو 352 ألف سهم لتصل إلى 1.9 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 35 في المائة بنحو 1.7 ألف صفقة.