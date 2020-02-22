أنهت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 7731 نقطة، فاقدة 399 نقطة بنسبة 4.9 في المائة.
وافتتحت السوق الأسبوع عند 8131 نقطة، حيث كانت أعلى نقطة عند 8636 نقطة رابحة 6.2 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7506 نقطة فاقدة 7.7 في المائة.
وارتفعت قيم التداول 16 في المائة بنحو 15 مليون ريال لتصل إلى 108 ملايين ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 22 في المائة بنحو 352 ألف سهم لتصل إلى 1.9 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 35 في المائة بنحو 1.7 ألف صفقة.
- «نمو» تنهي الأسبوع على تراجع 4.9 %
- 10 دقائق ترفع «تاسي» بدعم فترة المزاد
- انكماش القطاع الخاص يبدد الآمال بقرب تعافي الاقتصاد الياباني
- ضربة مالية لإيران .. وكالة رقابية دولية تعيد إدراج طهران إلى قائمة تمويل الإرهاب
- «التحكيم التجاري» يفصل في 26 نزاعا لشركات عابرة للقارات خلال عام بارتفاع 76 %
- الصين تعفي 65 سلعة أمريكية من رسوم إضافية في 28 فبراير
- الفصل في 1706 دعاوى تسجيل ملكية عقارية أبرزها تنازع الاختصاص الحكومي
- 60.4 مليار ريال توزيعات نقدية لمساهمي 52 شركة مدرجة خلال 2019
- الأسهم السعودية تكسر أطول سلسلة تراجع أسبوعية .. ارتفعت 1.69 %
- أسوأ أداء أسبوعي لبورصات العالم في شهر .. موجة بيع للأسهم المعرضة لخطر «كورونا»
أسواق الأسهم- السعودية
- "السوق المالية": طرح 27.2 مليون سهم لـ"أملاك العالمية للتمويل العقاري" للاكتتاب العام
- 5 صفقات خاصة على سهم "أرامكو" بقيمة 7.5 مليون ريال
- 2.02 تريليون دولار القيمة السوقية لـ "أرامكو" عند الإغلاق.. ارتفعت للجلسة الرابعة
- أسهم 40 شركة مدرجة تحقق أداء أفضل من المؤشر العام منذ بداية 2019
- الوجبات السريعة تخدع المخ وتزيد الرغبة في الطعام
- 7 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 147.5 مليون ريال
- محللون: سوق الأسهم المحلية تواجه ضغوط تقلبات النفط والتوترات التجارية العالمية
- "الأسهم السعودية" تنضم لمورجان ستانلي غدا و 21.25 مليار تداولات مزاد اليوم
- 4 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 17 مليون ريال
- 3 عوامل وراء زيادة حجم السيولة في السوق السعودية إلى 100 مليار ريـال خلال مايو
أضف تعليق