انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قراءة محلية تتعلق بمتانة الاقتصاد لقياس مدى تأثير فيروس كورونا على أنشطة الشركات في منطقة اليورو.
وأودى تفشي الفيروس بحياة ما يزيد عن ألفي شخص حتى الآن وأثر بشدة على النشاط الصناعي في الصين، مما سبب اضطرابات للعديد من شركات التصنيع الأوروبية التي تورد وتستورد منتجات من أحد أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي.
ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة بحلول الساعة 08:03 بتوقيت جرينتش ويتجه لتكبد خسارة طفيفة في الأسبوع. وتعرض المؤشر لضغوط على مدى الأسبوع الفائت جراء مجموعة من الأرباح الضعيفة على الأخص في قطاعي التأمين والبنوك.
وكانت المؤشرات الفرعية المرتبطة بالسلع الأولية مثل أسهم الموارد الأساسية والنفط والغاز من بين قائمة القطاعات الأسوأ أداء في التعاملات المبكرة.
ومن المتوقع أن يقدم مؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات بمنطقة اليورو، المقرر صدوره في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش، قراءة أولية لأنشطة الشركات في فبراير.
أنت هنا
- الرئيسية
- أسواق الأسهم
- العالمية
- أسهم أوروبا تتراجع وأنظار المستثمرين على بيانات ستظهر تأثير "كورونا"
أسواق الأسهم- العالمية
- الوجبات السريعة تخدع المخ وتزيد الرغبة في الطعام
- «أرامكو» و«علي بابا» تنقذان أسواق الأسهم العالمية في 2019
- أسواق المال العالمية تكتسي باللون الأحمر.. وتوجه المستثمرين للملاذات الأكثر أمانا
- رئيس «أوبر» بعد الطرح: المساهمون سيحصلون على مكافأة.. ولا نقيس نجاحنا على يوم بل سنوات
- اعتقال المسؤولة المالية في «هواوي» يهز الأسواق العالمية ويهدد بنسف الهدنة التجارية
- استبعاد القطري آل ثاني من رئاسة ملقا لاستيلائه على أموال بصورة غير شرعية
- «الفاضلي» يرفع الإمدادات السعودية من الغاز إلى 12.2 مليار قدم مكعبة يوميا العام المقبل
- «فيروس» يضرب أسواق المال.. ويرفع التأمين على الديون الصينية 10 %
- المستثمرون يراهنون على هبوط الأسهم العالمية بشكل غير مسبوق منذ 2009
- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صواريخ بالستية أطلقت من صنعاء باتجاه المملكة
أضف تعليق