السوق السعودي ينهي الأسبوع على مكاسب بعد 4 أسابيع من التراجعات

أغلقت الأسهم السعودية تداولاتها الأسبوعية على مكاسب 1.7 في المائة، بدعم مكاسب حققها خلال الجلستين الاخيرة، وبذلك يغلق باللون الأخضر للمرة الأولى بعدما تراجع لأربع أسابيع متتالية.

ويعد هذا الأسبوع جيدا لسهم "أرامكو السعودية" حيث ارتفع السهم لأربع جلسات متتالية، مسجلا مكاسب أسبوعية بلغت 1.66 في المائة وذلك بعدما تراجع لتسع أسابيع متتالية، فيما أغلق السهم عند مستوى 33.65 ريال.

وارتفع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 0.5 في المائة أو ما يعادل نحو 39 نقطة ليغلق عند مستوى 8007 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 3.8 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 147.7 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 161.5 ألف صفقة.

في حين دعم أداء سهم "جبل عمر" السوق بعدما ارتفع بنحو 5.7 في المائة ليغلق السهم عند أعلى مستوى في نحو 4 أشهر ونصف عند سعر 28.5 ريال، كذلك دعم السوق كل من أسهم "مصرف الراجحي" و "سابك".

وتصدرت أسهم شركة "الوطنية للتعليم" المكاسب حيث ارتفع السهم بنحو 8.8 في المائة ليسجل السهم أعلى مستوى منذ إدراج الشركة في نهاية عام 2018.

فيما ارتفعت 4 أسهم أخرى بأكثر من 4 في المائة في المقابل ارتفعت أسهم 122 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 58 شركة مدرجة في السوق الرئيسية، كذلك حققت 8 أسهم أعلى مستوى في عام من بينها سهم "عسير" و "اللجين" وكذلك " اليمامة للحديد".

وكان سوق نمو قد ارتفع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 0.25 في المائة، وبتداولات عند 18.2 مليون ريال وذلك عبر تداول 295.1 ألف سهم.