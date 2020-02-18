"كيارا" تكبد شركات التأمين الألمانية 675 مليون يورو

أعلن اتحاد شركات التأمين الألمانية الثلاثاء أن الاخيرة غطت أضرارا بقيمة 675 مليون يورو (731 مليون دولار) ناجمة عن العاصفة كيارا التي ضربت أوروبا الأسبوع الماضي.

وأفاد الاتحاد في بيان أنه من مجموع الأضرار "سيتم دفع 600 مليون يورو (كتعويض) عن الأبنية والأغراض والأعمال التجارية والصناعية المتضررة" في حوالى 500 ألف قضية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت "كيارا" التي أطلق عليها "سابين" في ألمانيا سادس أسوأ عاصفة تواجه شركات التأمين منذ 2002، إذ تسببت كذلك بأضرار بقيمة 75 مليون يورو تعرضت لها 40 ألف سيارة ومركبة.

وكان الأسوأ الاعصار "كيريل" الذي ضرب ألمانيا عام 2007 وتسبب بأضرار يغطيها التأمين بلغت قيمتها نحو ثلاثة مليارات يورو.

أما العاصفة "جينيت" فكلفت 1.3 مليار يورو بينما كلفت تلك التي أطلق عليها "فريدريك" مليار يورو في 2018.

وإلى جانب التداعيات المالية، أسفرت عاصفة العام الجاري التي كان تأثيرها على ألمانيا الأشد في 10 و11 فبراير عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح بالغة بينما أجبرت شركة "دويتشه بان" المشغلة لخطوط السكة الحديد على تعليق حركة القطارات بين المدن. وألغيت كذلك مئات الرحلات في عدد من كبرى مطارات البلاد.