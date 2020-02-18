"الرياض" يبدأ طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار

أعلن بنك الرياض اليوم عن بدء طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي، ويأتي ذلك بعد تأسيس برنامج ("البرنامج") لإصدار سندات وصكوك أولية وثانوية داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وقال البنك إن الإصدار سيكون من نوع صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي. وتحدد قيمة الطرح حسب ظروف السوق. بحيث تكون تاريخ بداية الطرح 1441-06-24 الموافق 2020-02-18 وتاريخ نهاية الطرح 1441-06-25 الموافق 2020-02-19.

علما بأن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون ذوو الخبرة كما تم تعريفهم في المادة (9) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

والجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار "جي بي مورقان والرياض المالية وبنك ستاندرد تشارترد وشركة أتش أس بي سي وبنك أبو ظبي الأول".

والحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي مضافًا إليها مضاعفات لا تقل عن 1,000 دولار أمريكي. ويحدد سعر طرح (الصك/ السند) حسب ظروف السوق.

والقيمة الاسمية 200,000 دولار أمريكي

كما يحدد عائد (الصك/ السند) حسب ظروف السوق.

ومدة استحقاق (الصك/ السند) 10 سنوات.

ويجوز استرداد السندات مبكراً قبل تاريخ استحقاقها المجدول في أي من الحالات التالية:

(1) حال وقوع حدث يؤثر على رأس المال.

(2) حال وقوع أي حدث ضريبي.

(3) عند اختيار البنك في تاريخ التوزيع الدوري الذي يصادف مرور خمس سنوات أو خمس سنوات ونصف على تاريخ إصدار الصكوك (ويحدد هذا حسب ظروف السوق)، وفي كل تاريخ توزيع دوري يلي ذلك لكل حالة وفقاً لشروط الصكوك المصدرة.