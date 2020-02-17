إجراءات تحفيزية في الصين ومكاسب للبنوك الإيطالية ترفعان الأسهم الأوروبية لمستوى قياسي

سجلت الأسهم الأوروبية مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا اليوم الاثنين بفضل مكاسب للبنوك الإيطالية ومحاولات جديدة من الصين لتقييد الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا وهو ما عزز معنويات المستثمرين بحسب ما ذكرت "رويترز".

وعلى الرغم من هدوء في نشاط السوق بسبب عطلة في الولايات المتحدة، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بينما دفعت مكاسب الأسهم الألمانية المؤشر داكس القياسي في بورصة فرانكفورت لتسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق مع تعزيز بكين إجراءات تحفيزية.

وزاد من أجواء التفاؤل قفزة لأسهم يو بي آي بانكا، خامس أكبر مصرف في إيطاليا، بلغت 5.5 في المائة بعد أن قال إنه يهدف إلى مضاعفة أرباحه الصافية تقريبا في الأعوام الثلاثة القادمة وهو ما أرسل مؤشر القطاع المصرفي الإيطالي للصعود 1.8 في المائة.

وحتى مع إعلان الصين عن المزيد من حالات الاصابة بفيروس كورونا في مطلع الأسبوع وهو ما دفع خبراء اقتصاديين لخفض توقعات النمو، فإن المستثمرين شعروا بتفاؤل لتحرك البنك المركزي الصيني لخفض أسعار الفائدة.

وجاء مؤشر قطاع السيارات الأوروبي بين الأفضل أداء في جلسة اليوم مع صعوده 1.34 في المائة.

ومن بين البورصات الرئيسية في أوروبا، أغلق المؤشر كاك الفرنسي مرتفعا 0.27 في المائة بينما صعد المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.33 في المائة والمؤشر ايبكس الإسباني 0.66 في المائة.