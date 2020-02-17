مجلس "صناعة الورق" يوصي بإنهاء عضوية الرئيس التنفيذي السابق ورفع قضية عليه

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق ان مجلس الإدارة عقد اجتماعه في تاريخ 21 يناير 2020م لمناقشة ومداولة ما يلي:

اولا- تعارض المصالح لعضو مجلس الإدارة المهندس حسان بن مريزن عسيري بعد قرار فسخ عقده كرئيس تنفيذي للشركة ورفع قضية عليه لاسترداد أموال الشركة خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي.

ثانيا- الإنهاء الفوري لعضوية حسان بن مريزن عسيري كعضو منتدب للشركة السعودية لصناعة الورق وكذلك الإنهاء الفوري لعضويته من الشركات التي تمتلكها الشركة السعودية لصناعة الورق والتي تمتلك الشركة حصص فيها.

وأصدر المجلس قراراته التالية بأغلبية الأعضاء:

1- التوصية للجمعية العامة بإنهاء عضوية حسان بن مريزن عسيري من مجلس الإدارة على خلفية المخالفات للأنظمة واللوائح التي تم رصدها وطلب انعقاد الجمعية العامة في أقرب فرصة للتصويت على القرار.

2- رفع قضية على حسان عسيري لاسترداد أموال الشركة السعودية لصناعة الورق.

وسيقوم مجلس الإدارة بالدعوة الى الجمعية العامة في أقرب فرصة لعرض توصيتها وتزويدها بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتها وفق ما جاء اعلاه في أقرب فرصة ممكنة بعد اخذ الموافقات النظامية اللازمة.