المصرف المركزي الصيني يخفّض سعر الفائدة لدعم الاقتصاد

خفّض المصرف المركزي الصيني اليوم سعر الفائدة على القروض الموجهة للمؤسسات المالية في وقت تسعى الصين جاهدة لتحفيز اقتصادها الذي يشله وباء كورونا المستجد.

ويسمح هذا الإجراء بتقليص كلفة تمويل المصارف التجارية، وهي طريقة لتخفيف الضغط الذي تعاني منه ولتشجيعها على تقديم قروض للشركات بشروط أيسر.

وعرض المصرف المركزي الاثنين 200 مليار يوان (26,4 مليار يورو) على البنوك بشكل تسهيلات لقروض متوسطة الأمد لعام بشروط ميسرة.

وعليه، خفضت الفائدة من 3,25 % إلى 3,15 % ، وهي الأدنى منذ أكتوبر. وقال المصرف في بيان إن "الهدف هو الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المالي".

ويرى المحلل في شركة "كابيتال ايكونوميكس" جوليان ايفانز بريتشارد أن "هذا اجراء إضافي لمساعدة البنوك والمقترضين على مواجهة التقلبات الاقتصادية الناتجة عن الوباء".

وخفّض المصرف المركزي قبل أسبوعين معدلات الفائدة على القروض قصيرة الأمد (من سبعة أيام إلى 14 يوما) لمساعدة المؤسسات المالية.

ووفق محللين استطلعت وكالة بلومبرغ آراْهم، يمكن أن يخفّض المصرف المركزي الخميس نسبة أخرى مهمة هي "معدل الفائدة الرئيسي" الذي يمثّل مرجع المعدلات الأكثر ربحية للمصارف على الشركات والأسر.

وما زال جزء كبير من الاقتصاد الصيني مشلولا بسبب اجراءات الحظر والقيود الصارمة المفروضة على كامل البلاد لايقاف الوباء.