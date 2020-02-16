أعلنت هيئة السوق المالية اليوم صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب مصرف الإنماء زيادة رأس ماله من (15,000,000,000) ريال إلى (20,000,000,000) ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة المصرف تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (3,423,000,000) ريال من بند "الاحتياطي النظامي" ومبلغ (1,577,000,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (1,500,000,000) سهم إلى (2,000,000,000) سهم، بزيادة قدرها (500,000,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن يستكمل المصرف الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
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- هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "الإنماء" إلى 20 مليار ريال عن طريق منح أسهم
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