"دار الأركان" تعتزم إصدار صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري اليوم عن عزمها إصدار صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS)، بحيث تحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.\

وقالت االشركة إن الهدف من الطرح هو لأغراض الشركة العامة.

ويخضع الطرح إلى موافقة الجهات الرسمية. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

وقامت "دار الأركان" بتكليف الخير كابيتال ، سيتي ، دويتشه بنك ، بنك دبي الإسلامي ، الإمارات دبي الوطني كابيتال ، بنك المشرق ، نومورا ، بنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة كمديرين اكتتاب وذلك لترتيب سلسة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في الإمارات ولندن ، ابتداءً من 17 فبراير 2020.

كما سيلحق ذلك طرح صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS) طبقاً للوائح التنظيمية لمدة 7 سنوات طويلة الأجل وفقًا للشروط السوقية.