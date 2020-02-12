الليرة التركية تهبط إلى 6.052 مقابل الدولار.. أدنى مستوى منذ مايو 

هبطت الليرة التركية حوالي 0.8 بالمئة أثناء التعاملات اليوم مسجلة أدنى مستوى منذ مايو الماضي، وبحلول الساعة 1710 بتوقيت جرينتش سجلت العملة التركية 6.0520 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة 0.6 بالمئة عن الإغلاق السابق البالغ 6.0170 . وفي وقت سابق اليوم هبطت الليرة 0.79 بالمئة إلى 6.0650 للدولار وهو أضعف مستوى لها منذ الثامن والعشرين من مايو، وفقا لـ"رويترز".

وحذر الرئيس رجب طيب اردوغان قوات الحكومة السورية من مواصلة استهداف الجنود الأتراك في شمال غرب سورية. وقتل 13 جنديا تركيا في محافظة إدلب في أسبوع واحد في قصف من قوات الحكومة السورية أثار قلقا من اتساع الصراع بين البلدين الجارين.