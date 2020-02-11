بعد تباطؤ انتشار "كورونا" .. الأسهم الأمريكية لأعلى مستوى في تاريخها

سجل المؤشران ستاندرد اند بورز500 وناسداك أعلى مستوياتهما على الإطلاق في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت اليوم بعد أن قال مستشار صيني بارز في مجال الصحة إن تفشي فيروس كورونا قد يبلغ ذروته هذا الشهر، بينما قفزت أسهم شركة الاتصالات سبرنت بعد أن فازت بموافقة من قاض اتحادي على اندماجها مع تي موبايل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 113.89 نقطة، أو 0.39 بالمئة، إلى 29390.71 نقطة. و استهل المؤشر ستاندرد اند بورز500 مرتفعا 13.78 نقطة، أو 0.41 بالمئة، إلى 3365.87 نقطة بينما قفز المؤشر ناسداك المجمع 52.50 نقطة، أو 0.55 بالمئة، إلى 9680.89 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

