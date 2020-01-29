البرلمان الأوروبي يصادق بالأغلبية على اتفاق بريكست

صادق البرلمان الاوروبي الاربعاء بغالبية كبيرة على معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
ووافق النواب الاوروبيون على الاتفاق ب621 صوتا ومعارضة 49 وامتناع 13 عن التصويت. وهذه هي المرحلة الرئيسية الاخيرة في المصادقة على الاتفاق بعد ثلاث سنوات ونصف على الاستفتاء حول بريكست.
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