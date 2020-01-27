أوبك: تأثير كورونا على سوق النفط ضعيف

قال محمد عرقاب رئيس الدورة الحالية لمنظمة أوبك اليوم إنه يتوقع لأثر تفشي فيروس كورونا جديد في الصين على سوق النفط العالمية أن "يبقى ضعيفا"، لكنه أضاف أن المنتجين مستعدون للتحرك في مواجهة أي تطورات جديدة.

وقال عرقاب، وهو أيضا وزير الطاقة الجزائري، في بيان بثته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "الأثر على آفاق الطلب العالمي على النفط يبقى ضعيفا بحسب ما ذكرت "رويترز".

"المنظمة تتابع عن كثب تطورات أسواق النفط تزامنا مع تطورات وباء فيروس كورونا الذي تفشى مؤخرا."