"الجمارك" لـ"الاقتصادية": السماح للأفراد بإدخال 100 علبة سجائر خاضعة للرسوم

قال لـ"الاقتصادية" سليمان التويجري، نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك إنه "تم الاتفاق خلال الأسبوع الماضي مع الجهات المختصة والمعنية كالهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار، على السماح للأفراد بإدخال 10 "كروز" سجائر أو 100 علبة "باكيت" للشخص الواحد" وذلك بهدف الاستهلاك الشخصي وغير معدة للبيع.

وأشار التويجري أن الـ 100 علبة سيتم ترسيمها وإخضاعها للضريبة وتعامل كم لو تم استيرادها من قبل الوكيل، منوها أن الجمارك تقوم بجهود حثيثة ومستمرة للحد من عمليات التهريب التي تتم عبر المنافذ الحدودية.

وأكد التويجري أن مقدار الضريبة التي يتم تحصيلها على السجائر لم تتأثر، مبينا أن لدى "هيئة الجمارك" سعر معياري لها بغض النظر عن تكلفة الشراء، حيث أن هناك أسعار محددة لمنتجات التبع والضريبة مبنية على قيمتها.

وذكر أن الإيرادات الجمركية تجاوزت 24 مليار ريال خلال عام 2019، فيما تجاوزت محاضر الضبط 29 ألف محضر لبضائع مقلدة أو مغشوشة أو مخالفة، مبينا أنه تم إنهاء إجراءت 4 ملايين سيارة وشاحنة خلال العام الماضي.

ووأضح أن بيانات الإستيراد تجاوزت 3 ملايين نسخة، في حين تم إنهاء إجراءات 5 ملايين حاوية خلال 2019.

وأشار التويجري إلى أن كل هذه الإنجازات لم يكن بامكان الجمارك إنهائها بهذه الجودة لولا استخدام التقنية والاعتماد على التدريب الجيد وتبادل المعلومات والاستقبال المسبق لمعلومات الإرساليات وتحليلها من قبل إدارة المخاطر.