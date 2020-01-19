"عذيب" : 1 مارس الموعد الأخير لإتخاذ قرار بشان الخسائر أو ستعتبر الشركة منقضية

أوضحت شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GO جو) أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 51.63 % من رأس المال خلال خلال 45 يوما من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر والتى تنتهي بتاريخ 1 مارس القادم أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ماورد في المادة 150 من نظام الشركات.

وأضافت الشركة أنه سيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها. كما أوصى المجلس بالبدء بالإجراءات المطلوبة والتقيد بالإنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال من حيث الإفصاح و المحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم.