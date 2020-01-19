«الثقافة» تجمع الأدباء والنقاد في أمسية الرياض .. الأربعاء المقبل

تنظم وزارة الثقافة الأربعاء المقبل، أمسية أدبية في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض بعنوان، "أدباء ونقاد" يتحدث فيها مبدعون سعوديون حول العلاقة الإشكالية بين الناقد والأديب، وأهمية كل منهما للآخر.

يدير الأمسية، محمد عابس "الشاعر"، محاورا أدباء ونقاد في الوسط الثقافي السعودي، وهم، عبده خال "الروائي" ، ومحمد جبر الحربي "الشاعر"، ومحمد العباس "الناقد" ، وحسين علي حسين "القاص" ، والدكتورة رانيا العرضاوي "الناقدة"، وسيتحدث كل منهم عن رؤيته حول علاقة النقد بالإبداع من منظوره الخاص وتجربته الشخصية.

تأتي الأمسية ضمن الفعاليات الأدبية التي تنظمها وزارة الثقافة في ثلاث مدن في المملكة خلال يناير الجاري، ضمن أنشطة القطاع الأدبي الذي يتولى إدارته، الدكتور محمد حسن علوان، وتهدف إلى فتح نقاش جاد حول مفهوم النقد، وضرورته لاستمرار الإبداع ونموه بالطريقة الصحيحة.

وتستضيف الرياض، أمسية أخرى الأربعاء 29 يناير الجاري بعنوان، "أطباء أدباء" يتحدث فيها أطباء اشتهروا في مجال الأدب، وهم: الدكتور متعب العنزي، والدكتور منذر قباني، والدكتور طارق الجارد، يديرها، أحمد العسيلان.

تأتي الأمسيتان في سياق جهود قطاع الأدب والنشر والترجمة لإثراء المشهد الثقافي المحلي بالمناسبات النوعية التي تجمع المبدعين والنقاد، وتشكل حوارا نقديا فاعلا يسهم في خدمة مشروع النهوض بالقطاع الثقافي السعودي.