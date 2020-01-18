شركة شيفرون تحصل على تصريح من أمريكا لتمديد أعمالها في فنزويلا

منحت السلطات الأمريكية شركات من بينها شيفرون وهاليبرتون وشلمبرجير تصاريح للاستمرار في ممارسة أعمالها التجارية في فنزويلا حتى الساعة 1201 صباحا يوم 22 أبريل، وفقا لإشعار من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها اليوم السبت بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الألمانية".
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