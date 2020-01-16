صادرات سيارات كوريا الجنوبية تنخفض بنسبة 1.9% خلال العام الماضي

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس تراجع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال العام الماضي بنسبة 1.9% سنويا في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم طرح الشركات الكورية الجنوبية طرز جديدة.

وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، فقد صدرت شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي 2.4مليون سيارة مقابل 2.45 مليون سيارة خلال العام السابق.

في الوقت نفسه زادت قيمة صادرات السيارات خلال العام الماضي بنسبة 5.3% سنويا بفضل زيادة صادرات السيارات الفاخرة والصديقة للبيئة ليصل إجمالي قيمة صادرات السيارات إلى 43 مليار دولار.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى انخفاض صادرات السيارات خلال ديسمبر الماضي بنسبة 6.7% سنويا ليستمر التراجع للشهر الخامس على التوالي.

وارتفعت صادرات السيارات من شركة "هيونداي موتور" أكبر لاعب في الشركات الكورية- بنسبة 8.3 % خلال ديسمبر، على خلفية الارتفاع في الطلب على السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) مثل باليساد وكونا.

في المقابل انخفضت صادرات شركة "كيا موتورز" التابعة لمجموعة "هيونداي موتور جروب" بنسبة 21.4 % في الفترة نفسها، نتيجة لجهود الشركة في تقليل المخزونات الخارجية.

كما انخفض إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 1.9% إلى 3.95مليون سيارة بسبب تراجع الإنتاج في شركة "رينو سامسونغ موتورز"، والإضرابات العمالية في شركة "جي إم كوريا".

وتراجعت المبيعات المحلية أيضًا بنسبة 1.8% في العام الماضي، لتصل إلى 1.78مليون سيارة.

في المقابل بلغ إجمالي واردات كوريا الجنوبية من السيارات خلال العام الماضي 263 ألف سيارة بانخفاض نسبته 6.4% سنويا.