هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 2.5 مليون برميل إلى 428.5 مليون برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 474 ألف برميل بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 342 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وأضافت ان مخزونات البنزين زادت 6.7 مليون برميل إلى 258.3 مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين تشير الى زيادة قدرها 3.4 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 8.2 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي لتصل إلى 147.2 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط الأسبوع الماضي بمقدار 595 ألف برميل يوميا.