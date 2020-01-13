الإقبال على الأصول عالية المخاطر تهبط بالذهب إلى 1553 دولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا قبل توقيع اتفاق التجارة المؤقت بين واشنطن وبكين مما شجع المستثمرين على العودة للأصول عالية المخاطر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1553.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. وراجع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1555.80 دولار، وفقا لـ"رويترز".

وصعدت الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا قبل توقيع اتفاق المرحلة واحد في البيت الابيض المقرر يوم الأربعاء.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الأحد إن التزامات الصين في اتفاق المرحلة واحد التجاري لم تتغير خلال عملية الترجمة التي استغرقت وقتا طويلا وستُعلن هذا الأسبوع.

كما ساهم في تهدئة المخاوف أكثر تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت ذكر أن واشنطن وبكين اتفقتا علي إجراء محادثات نصف سنوية بهدف دفع الإصلاحات في البلدين وحل الخلافات.

وارتفعت أسعار الذهب 18 بالمئة العام الماضي على خلفية النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم الذي استمر طويلا.

وصعد الدولار قبل التوقيع مما يزيد تكلفة الذهب للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2114.62 دولار للأوقية وتراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 18.02 دولار وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 973.51 دولار.