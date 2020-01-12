ارتفاع جماعي لأسعار العملات الرقمية المشفرة أمام الدولار

ارتفعت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.6% منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة، ليصل سعرها إلى ثمانية آلاف و169 دولارا، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت، اليوم السبت ، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة ارتفع بنسبة 5.4 % إلى 51 دولارا، وفقا لمنصة بيتستامب ، وهي تقل حاليا بنسبة 86% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 19 ديسمبر 2017 وبلغ 375 دولارا. وارتفعت حتى الآن بنسبة 47% خلال العام الجاري.

كما ارتفع سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 3.7 % إلى 22 سنتا، وزاد سعر عملة إثريوم بنسبة 2.5 % إلى 146 دولارا.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 3.4 % حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين سبعة آلاف 984 دولارا وثمانية آلاف 253 دولارا. وهي تقل حاليا بنسبة 58% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولارا. وسجلت بيتكوين ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة خلال الأسبوع الماضى فقط .

