الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم على تراجع. وانخفض مؤشر (داو جونز) الصناعي القياسي بمقدار 33. 133 نقطة، ما نسبته 0.46 في المئة، ليصل عند مستوى 57. 28823 نقطة، فيما تراجع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29 في المئة، ما يعادل 9.37 نقطة، ليغلق عند مستوى 33. 3265 نقطة.

