بورصة البحرين تقفل على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,584.14 بارتفاع قدره 8.46 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 744.86 بارتفاع قدره 1.38 نقطة عن معدل إقفاله السابق بحسب ما ذكرت "واس".

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليون و506 آلاف و31 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 455 ألفًا و835 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 49 صفقة.