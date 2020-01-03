منح التأشيرة السياحية السعودية لحاملي «فيزا» أوروبا وأمريكا وبريطانيا في المطارات

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أنه أصبح بإمكان الحاصلين على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو التأشيرة الأوروبية (الشينجن) الدخول إلى السعودية والحصول على تأشيرة الزيارة عن طريق المطارات والمنافذ الأخرى فقط.

وبحسب "واس"، أوضح مصدر في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن ذلك يأتي إكمالا لأعمال إطلاق التأشيرة السياحية، وفتح المملكة أبوابها للعالم، وانسجاما مع ما تضمنه نظام السياحة ولائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة.

وبين أن هناك لجنة قائمة برئاسة أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تعمل على تحديد المستهدفات وآلية تطبيق هيكل تأشيرات الزيارة.

وقال المصدر، إن الحاصلين على التأشيرة السياحية أو التجارية إلى هذه الدول أصبح بإمكانهم الدخول إلى المملكة والحصول على التأشيرة السياحية عن طريق التأشيرة عند الوصول فقط، ولا تشملهم التأشيرة الإلكترونية.

واشترط المصدر أن يكون الزائر للمملكة قد استخدم تأشيرته في زيارة أمريكا أو بريطانيا أو أي من دول الشنجن، قبل دخوله إلى المملكة، مضيفا أن هذه الخطوة تسير ضمن خطوات عدة اتخذتها المملكة من أجل استقطاب السياح من مختلف دول العالم.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني عممت على شركات النقل الجوي الوطني بالسماح لحاملي تلك التأشيرات بعد التحقق منها قبل إجراءات إنهاء السفر.