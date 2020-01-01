صراع الدولار أمام العملات .. الروبل الروسي أكبر الرابحة والبيزو والليرة التركية الأكثر خسارة

سجل الدولار الأمريكي أداء متذبذبا خلال عام 2019، حيث ارتفع أمام عشر عملات مقابل تراجعه أمام 12 عملة في صدارتها الروبل الروسي.

وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن "البيزو الأرجنتيني" تصدر العملات الأكثر تراجعا أمام الدولار خلال العام الماضي، حيث ارتفعت العملة الأمريكية أمامه بنسبة 59.0 في المائة.

تلته "الليرة" التركية، حيث ارتفع الدولار أمامها بنسبة 12.5 في المائة، مسجلة تراجعا للعام السابع على التوالي تحديدا منذ نهاية 2012.

وخلال الأعوام السبعة الماضية ارتفع الدولار أمام الليرة بنسبة 234 في المائة، أي أن العملة التركية تراجعت أمام الدولار بنسبة 70 في المائة.

وكان سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية بنهاية 2012 قد بلغ نحو 1.78 ليرة تركية "الليرة الواحدة تساوي 0.56 دولار أمريكي" وارتفع الدولار أمام الليرة إلى 5.95 ليرة بنهاية 2019 "الليرة الواحدة تساوي 0.17 دولار أمريكي".

وثالث العملات تراجعا أمام الدولار "الكرونة السويدية"، حيث ارتفعت العملة الأمريكية أمامها بنسبة 5.8 في المائة.

رابعا، جاء "الوون الكوري" إذ ارتفع الدولار الأمريكي أمامه بنسبة 3.63 في المائة. خامسا "الريال البرازيلي" حيث ارتفع الدولار الأمريكي أمامه بنسبة 3.56 في المائة.

سادسا، حلت عملة "الروبية الهندية" إذ ارتفع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 2.6 في المائة، ثم "اليورو" حيث ارتفع الدولار مقابله بنسبة 2.3 في المائة.

ثامنا، جاء "الزلوتي البولندي" حيث ارتفع الدولار أمامه بنسبة 1.3 في المائة، ثم "اليوان الصيني" إذ صعد الدولار الأمريكي أمامه بنسبة 1.2 في المائة.

وآخر العملات العشر تراجعا أمام الدولار، جاء "الدولار الأسترالي" حيث ارتفعت العملة الأمريكية أمامه بنسبة 0.5 في المائة.

في المقابل، سجل الدولار الأمريكي أداء سلبيا أمام 13 عملة.

وتصدر "الروبل الروسي" العملات الأكثر ارتفاعا أمام الدولار، حيث تراجعت العملة الأمريكية أمامه بنسبة 11.2 في المائة، تلاه "الجنيه المصري" بنسبة 10.4 في المائة، ثم "ألبات التايلاندي" بنسبة 7.9 في المائة، و"الجنيه السوداني" بنسبة 5.2 في المائة.

أما "الدولار الكندي"، فتراجع الدولار الأمريكي أمامه بنسبة 4.8 في المائة، يليه "الجنيه الاسترليني" بنسبة 3.8 في المائة، و"البيزو المكسيكي" بنسبة 3.6 في المائة، ثم "الروبية الإندونيسية" بنسبة 3.5 في المائة، فـ"الدولار التايواني" بنسبة 2.2 في المائة.

أما "الفرنك السويسري" فتراجع الدولار الأمريكي أمه بنسبة 1.4 في المائة، يليه "الين الياباني" بنسبة 0.9 في المائة، ثم"الدونج الفيتنامي" بنسبة 0.1 في المائة.



* وحدة التقارير الاقتصادية

