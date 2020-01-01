صادرات كوريا الجنوبية تهبط 10.3% في 2019

أظهرت بيانات من وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن صادرات كوريا الجنوبية هبطت 10.3 في المئة في العام 2019 وسط فتور في التجارة العالمية، وهو أكبر هبوط في عشر سنوات وثالث أسوأ انخفاض سنوي في التاريخ الحديث للبلاد بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقالت الوزارة إن الصادرات في 2020 ستتعافى لتسجل نموا بحوالي ثلاثة في المائة بما يعكس تعافيا لا يزال هشا في التجارة العالمية بينما لا تزال الاقتصادات الكبرى في مسار تباطؤ بعد سنوات من نمو متواصل.

وأشارت البيانات إلى أن الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في آسيا انكمشت بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي في الشهر الأخير من 2019 وهو أبطأ هبوط منذ انخفاض بلغ 2.1 في المائة في أبريل 2019 ويعادل تقريبا نصف متوسط معدل الانخفاض الذي شهدته الصادرات في الأشهر الستة السابقة.

وتراجعت الواردات 0.7 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر مقارنة مع هبوط بلغ 13.0 في المائة في نوفمبر.

وأظهرت البيانات زيادة قدرها 3.3 في المائة في الصادرات الى الصين ، أكبر سوق لصادرات كوريا الجنوبية، في ديسمبر وهو أول نمو في 14 شهرا.

وكوريا الجنوبية هي أكبر مصدر في العالم للرقائق الالكترونية والهواتف الذكية والسيارات والسفن.