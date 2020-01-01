زيادة إنفاق ميزانية عمان 2020 إلى 34.4 مليار دولار

قالت وكالة الأنباء العمانية اليوم إن حكومة سلطنة عمان تتوقع زيادة الإنفاق اثنين بالمئة هذا العام إلى 13.2 مليار ريال (34.38 مليار دولار). تتوقع الحكومة أيضا عجزا قدره 2.5 مليار ريال، بما يعادل ثمانية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وسيجري تمويل نحو 80 في المائة من العجز عبر الاقتراض الخارجي والداخلي، والباقي بالسحب من الاحتياطيات.

وتُقدر الإيرادات بنحو 10.7 مليار ريال، بافتراض متوسط سعر النفط عند 58 دولارا للبرميل هذا العام.