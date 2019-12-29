«المحافظين» على مرمى حجر من «بريكست» .. بشعار بسيط

كان "المحافظون" يديرون إحدى مجموعات التركيز المعتادة مع الناخبين في بلدة واقعة في شمالي إنجلترا. وإدراكا منهم أن الانتخابات كانت على الأبواب، فقد علِم استراتيجيو الحزب أن بوريس جونسون يحتاج إلى شعار بسيط، لشرح سياسته الأساسية المتمثلة في تحقيق "بريكست".

في النهاية، ظهرت العبارة الرئيسة ضمن محادثة بين ستة أشخاص في الفندق. يتذكر أحد الاستراتيجيين في الغرفة أن "الناخبين كانوا يتحدثون عن "بريكست"، وكانت هناك مجموعة تضم من أربعة إلى خمسة أشخاص يتحدثون عن"إنجازه" أي "بريكست".

كان هذا هو كل ما أرادوه، إخراج "بريكست" من الطريق. ظهرت عبارة "علينا إنجاز بريكست" من هذا الاجتماع، ثم بدأ استخدامها بكثرة في مؤتمر الحزب، واستمرت في تحديد طبيعة الحملة".

هذا الشعار المكون من عدة كلمات -تكملة لتعهد حملة التصويت بالمغادرة كان شعارها "علينا استعادة السيطرة" في استفتاء عام 2016- أثبت أنه واحد من أكثر الرسائل السياسية قوة في العصر الحديث.

مع تكراره بشكل ممل للغاية من رئيس الوزراء والوزراء ومئات من مرشحي حزب المحافظين في جميع أنحاء البلاد، فقد ساعد الحزب على تحقيق أكبر انتصار له خلال ثلاثة عقود، ومنح جونسون ولاية "مذهلة" لإعادة تشكيل الأمة.

ينعكس مدى نجاح الحملة في التصور السائد بأن جونسون أصبح الآن رئيسا لحكومة جديدة، بدلا من زعيم حزب موجود في السلطة منذ تسعة أعوام، وكانت سياساته للتقشف مكروهة بالضبط في مناطق البلاد نفسها، التي انتصر فيها حزب المحافظين في 12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بصورة مذهلة.

انتصار المحافظين كان صورة للنهج وراء الشعار: التخطيط الدقيق والانضباط الشرس، مدفوعا بما قاله لهم الناخبون.

في حين إن حملة الحزب السابقة قبل عامين كلفت تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة أغلبيتها، وانحرفت عن كونها مجرد حظ عاثر إلى كارثة، اعتمد فريق جونسون في رسالته وتكتيكاته على حملة استفتاء التصويت بالمغادرة التي تعتمد على البيانات.

قد يكون من الحقائق البديهية للحرب والانتخابات أن يتمكن المنتصرون من كتابة التاريخ، لكن بالنسبة إلى الفريق الذي يقف وراء حملة المحافظين، كانت اللحظة الأساسية عندما تمكنوا من تحديد النقاش السياسي في رسالة بسيطة حول "بريكست".



الفوز من حيث فشل «العمال»

"فزنا أساسا قبل بدء الحملة"، كما يقول أحد المطلعين، أو كما يقول جيمس كليفرلي، رئيس الحزب: لقد نجح حزب المحافظين حيث فشل جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، بسبب المحادثات التي أجراها في معاقل حزب العمال التقليدية، بما في ذلك بلدات مثل بيري في مانشستر الكبرى.

لقد "خسر حزب العمال لأنه تخلى عن الاستماع للناس".

فاز جونسون في الانتخابات برسالة فعالة، إلا أن الحملات الجيدة لا تؤدي دائما إلى حكومة جيدة.

لقد فاز التصويت بالمغادرة باستفتاء عام 2016، إلا أنه خسر معركة تحقيقه منذ ذاك إلى يوم الفوز العريض لحزب العمال بعد نحو ثلاثة أعوام. يواجه رئيس الوزراء الآن التحدي المتمثل في تحويل رسالته الرئيسة إلى واقع، بما في ذلك المحادثات التجارية المعقدة والصعبة مع الاتحاد الأوروبي.

على الرغم من أن المحافظين حاولوا توجيه طاقة ومهارات حملة التصويت بالمغادرة، إلا أن الفريق لم يكن في الواقع بقيادة دومينيك كامينجز، مستشار جونسون الأكثر نفوذا ومهندس رسالة "علينا استعادة السيطرة"، بل على العكس من ذلك، كان القيادي البارز في الحملة الأخيرة هو آيزاك ليفيدو، المحامي البالغ من العمر 36 عاما، وهو ربيب لينتون كروسبي خبير الانتخابات المخضرم في حزب المحافظين، الذي لعب دورا رئيسا في فوز سكوت موريسون المفاجئ في الانتخابات الفيدرالية الأسترالية هذا العام.



إدارة الحملة من المطبخ



تم تعيين ليفيدو في اجتماع عقد في فرع باتيسيري فاليري في ماريليبون في تموز (يوليو) الماضي، بعد أن خاطبه كامينجز في اليوم الذي دخل فيه جونسون إلى داونينج ستريت.

وافق على العمل في قيادة الحملة بشرط واحد، آيزاك أخبر كامينجز أنه لن يفعل ذلك إلا إذا كانت لديه سيطرة كاملة، وافق كامينجز وتراجع تماما، كما يقول أحد أصدقائه الشخصيين.

في قلب غرفة حرب المحافظين، جلس ليفيدو مع مايكل بروكس شريكه في العمل منذ فترة طويلة، الذي أشرف على مجموعات التركيز والاقتراع.

لقد أجرى مسوحات ليلية، وعقد اجتماعات متواصلة مع الناخبين لاختبار الرسائل والمزاج العام.

لقد "عمل بروكسي وآيزاك بسلاسة، لقد كانا أساس الحملة"، وفقا لأحد المسؤولين.

انتقل لي كاين، الذي عمل مع جونسون منذ الاستفتاء، من داونينج ستريت لقيادة العملية الإعلامية. جنبا إلى جنب مع بول ستيفنسون، أحد المحاربين القدامى الآخرين في حملة "التصويت بالمغادرة"، ركزت العملية الإعلامية للحزب على وسائل البث والرد السريع.

لخص أحد المسؤولين نهجهم، "كان التركيز على "بريكست" ثم "بريكست" ثم "بريكست". جلب آيزاك القيادة الهادئة، وجلب لي وبول روح التصويت بالمغادرة القتالية لعام 2016 إلى عام 2019".

مع ازدياد نشاط الحملة الناشئة، كان حزب المحافظين في أزمة، حيث قضى ثلاثة أعوام في الفشل في إنجاز "بريكست"، إذ صوت البرلمان على رفض اتفاقية الانسحاب عدة مرات.

برز حزب نايجل فاراج "حزب بريكست" ليتفوق على حزب المحافظين في الانتخابات الأوروبية التي جرت في أيار (مايو) الماضي، ما أدى إلى حدوث انشقاق في تصويت المغادرة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الديمقراطيين الليبراليين المؤيدين للبقاء وتضاعف نصيبهم من الأصوات.



الرهان على جونسون المخلّص

تحول أقدم حزب سياسي في البلاد إلى جونسون، كأمل نهائي له من أجل تحقيق الخلاص.

منذ أيامه الأولى في داونينج ستريت في أواخر تموز (يوليو) الماضي، ركز جونسون على محاولة إعادة توحيد التصويت على "بريكست".

لقد تم انتخاب رئيس الوزراء لقيادة حزبه على منصة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عنوانها "بصرف النظر عن أي شيء، إما الخروج وإما الموت".

وانتهى به المطاف إلى خرق هذا التعهد، حيث أقر نواب المعارضة قانونا لفرض تأخير آخر.

وفي حين كان الوزراء قلقين من أن سمعة الحزب ستعاني، عمل فريق الحملة على "حماية" رئيس الوزراء من تداعيات ذلك.

تصرف جونسون بقسوة، حيث أقال 21 نائبا من حزبه، بمن فيهم كين كلارك وفيليب هاموند وزيرا المالية السابقان، واستخدم مصطلح "قانون الاستسلام" لوصف التشريع الذي أقره النواب لتأجيل "بريكست" حتى 31 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وقد تعرض لانتقادات في وستمنستر، لكن المسؤولين في داوننج ستريت قالوا "إن ذلك ضروري للحملة الانتخابية".

"كان يتعين على بوريس أن يُنظر إليه على فعل كل شيء لإنجاز "بريكست" حتى النهاية. عندما وصلت حافة الهاوية في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كان لا بد أن يكون واضحا للناخبين أنه فعل كل ما هو ممكن في طاقة البشر، ما عدا الذهاب إلى السجن، لإخراجنا من الاتحاد الأوروبي"، على حد تعبير مراقب كبير.



نقطة التحول

قال عدد من المسؤولين "إن إحدى اللحظات "الحاسمة تماما" جاءت في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عندما أعاد جونسون صياغة اتفاقية السيدة ماي للانسحاب، واستبدل بوليصة التأمين "الجدار الاستنادي" المثيرة للجدل، بترتيبات خاصة مع إيرلندا الشمالية. الصفقة الجديدة استمالت المنشقين على الأحزاب الأخرى.

يقول أحد المحافظين البارزين "بمجرد أن حصل بوريس على الصفقة، فإن ذلك كان يعني أن الديمقراطيين الأحرار يمكنهم الوثوق بنا في عدم تدمير الاقتصاد، وعلِم أنصار حزب "بريكست" أننا جادون في مغادرة الاتحاد الأوروبي".

عندما تم حل البرلمان في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تم اختبار شعارات الحملة واستراتيجيتها وأثبتت صلتها بالناخبين، "علينا تحقيق بريكست"، ووضع حد للفوضى البرلمانية وإتاحة أموال إضافية للشرطة والخدمات الصحية.

يقول أحد المطلعين "لا تقلل من شأن الإنجازات التي تحققت قبل الدعوة إلى الانتخابات".

على الرغم من كل الصخب والعنف الذي رافق الحملة الانتخابية التي استمرت خمسة أسابيع، لم يتغير شيء يذكر في السباق في الوقت الذي طنطن فيه المحافظون برسالتهم الأساسية، وحاول حزب العمال الاقتراب من منافسه المتقدم عليه من خلال برنامجه السياسي الراديكالي.

لقد بدأ المحافظون من حيث انتهوا: بفارق عشر نقاط عن حزب العمال وازدادت الثقة بهم في القيادة والاقتصاد، وهما التصنيفان الحاسمان اللذان يتبعهما بروكس بجد.



مساهمة من كوربين

بالنسبة إلى الاستراتيجيين في حزب المحافظين، تبين أن السلاح السري، إلى جانب شعارهم بشأن "بريكست" هو كوربين: دخل زعيم المعارضة حملة 2019 كأكثر زعماء الأحزاب الذين يفتقرون إلى الشعبية منذ بدء الاقتراع.

"بغض النظر عن المكان الذي كنتَ تذهب إليه، كان الجميع يكرهون كوربين. أخبرني كل زميل مرشح المرة تلو المرة أنه كان مكروها حتى في المناطق القريبة منه، خاصة في مقاعد شمالي ووسط إنجلترا. كان "بريكست" مهما، لكن شخصيته قبل كل شيء كانت هي التي جعلتنا نفوز"، على حد تعبير أحد المحافظين.

على الرغم من أن التكتيكات والشخصية الرئيسة كانا مختلفين عن الانتخابات الكارثية عام 2017، إلا أن الاستراتيجية كانت تشبه بشكل لافت حملة السيدة ماي الفاشلة.

ويل تانر، مدير مركز أبحاث أون وورد "يمين وسط" Onward الذي ساعد على كتابة بيان الحزب عام 2019، يجادل بأن ماي وضعت الأسس لفوز جونسون بالتحول إلى سياسة "الانتماء".

"الحقيقة هي أن الناخبين من الطبقة العاملة في شمالي ووسط إنجلترا يتجهون نحو "المحافظين" منذ عدة أعوام، مدفوعين برغبة متزايدة في الأمن والاعتزاز بمكانهم الذي أهمله حزب العمال، الذي كان يميل بشكل متزايد إلى المدن الكبيرة. انتصار رئيس الوزراء هو برهان على صحة موقف الذين توقعوا هذا التحول"، حسبما أضاف.

أكد بيان المحافظين على الموضوعات نفسها، بتركيزه مجددا على "بريكست"، فقد تضمن عددا من السياسات المباشرة للتحدث إلى الناخبين من حزب العمال.

يقول روبرت كولفيل، مدير المؤسسة الفكرية "مركز دراسات السياسة"، الذي ساعد على كتابة البيان "لم تكن الرسالة إنجاز "بريكست" فحسب، بل وإنجازه حتى تتمكن الحكومة من البدء في معالجة مخاوفهم الحقيقية للغاية بشأن الخدمات العامة، وتكلفة المعيشة والشوارع والمجتمعات المحلية المحيطة بها".

لقد تم إطلاق الرسالة في المقعد الهامشي في تيلفورد في وسط إنجلترا، لتجنب حدوث خلاف جديد.

يقول أحد المطلعين "استقرت في الأذهان أيضا من دون أثر عكسي، وهذا بالضبط ما أردناه".

اللحظة الوحيدة خلال الحملة التي شكك فيها مقر المحافظين في النصر جاءت في الأيام التي تلت إصدار بيان حزب العمال.

يقول أحد الاستراتيجيين "للمرة الأولى، بدا الأمر كما لو أن رؤيتهم للتغيير أكثر قوة وإقناعا من رؤيتنا".

أشارت مجموعات الاقتراع والتركيز من قبل بروكس إلى ارتفاع التأييد لحزب العمال، مع تقلص تقدم "المحافظين" في بعض المقاعد إلى مستويات متدنية بحدود أربع نقاط.

استجاب "المحافظون" بمؤتمر صحافي مع فريق الحملة الأساسي الذين يطالبون بالتصويت للمغادرة، جونسون، ومايكل جوف وزير مكتب مجلس الوزراء وجيزيلا ستيوارت وزيرة العمل السابقة.

كانت الرسالة واضحة: يجب على الناخبين من جميع الميول والقناعات الذين يريدون تحقيق نتائج الاستفتاء أن يدعموا "المحافظين". يقول أحد الوزراء "ساعد ذلك على إعادة ترتيب الأوضاع لمصلحتنا".



حادثة عثمان خان تغيّر الأجندة

الحدث الذي كان له أكبر دور في إيقاف زخم حزب العمال كان خارج سيطرة الحزبين. في وقت الغداء يوم 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، طعن عثمان خان اثنين من الحضور في مؤتمر حول إعادة تأهيل الجناة في قاعة النقابات في الحي المالي في لندن. تصدى عدد من أفراد الجمهور لخان، قبل أن يطلق عليه رجال الشرطة النار ويردوه قتيلا.

توقفت الحملة لمدة 24 ساعة، لكن الهجوم الإرهابي أوقف المنافسة السياسة فعليا لمدة أسبوع. يقول أحد المسؤولين "إذا لم تقرأ الصحيفة، فقد توقفت الانتخابات لمدة ستة أيام. عندما بدأت مرة أخرى، تغيرت المحادثة بالكامل، كان التركيز على الأمن والشرطة، وتوقف الحديث عن البيانين".

في الوقت الذي كافحت فيه عملية نحو 191 ألف ناشط من حزب المحافظين للتنافس مع نصف مليون تابعين لحزب العمال على الأرض، كانت عمليتها الرقمية أكثر طموحا.

"المحافظون" بتوظيف اثنين من الشباب النيوزيلنديين حسّنوا نتيجتهم الضعيفة. عمل كل من شون توبهام "28 عاما" وبن جويرين "24 عاما" عن قرب مع ليفيدو، لوضع استراتيجية تركز على الأيام الأخيرة للحملة.

لقد أنشأ فريقا مكونا من عشرة أفراد بنهج غير تقليدي في الحملات الرقمية، حيث قاموا بخلط الميمات "صور ونصوص هزلية" التي يتم إنتاجها بثمن رخيص، مع مقاطع الفيديو الراسخة في الثقافة الشعبية.

محاكاة ساخرة للفيلم الكوميدي الرومانسي الحب بالفعل Love Actually انتشرت في جميع أرجاء الإنترنت، مثلما فعل بث سياسي حزبي يقتبس بشكل ساخر 73 سؤالا من مجلة فوج إلى المشاهير.

يقول جويرين "عندما تقول الشيء نفسه مثل الماء الذي يقطر على حجر، عليك إيجاد طرق جديدة للنظر إليه".

مع ذلك تم اتخاذ خطوات خاطئة. يعترف المطلعون بأن التلاعب في شريط فيديو لكير ستارمر، الناطق باسم "بريكست" لدى حزب العمال، لجعله يبدو غير قادر على الإجابة عن سؤال يتعلق بسياسة الحزب، كان تشتيتا لا لزوم له، على الرغم من أنه تلقى ثلاثة ملايين زيارة وعمل على تعزيز رسالة الحزب.

عندما حدثت الفيضانات في شمالي إنجلترا، تم تصوير جونسون بصورة غير فعالة وهو يمسح المياه القذرة بممسحة، حيث أعطى الانطباع بأنه لم يكن مسيطرا على الموقف. يقول أحد الناشطين المخضرمين "استجبنا بسرعة كافية للتفاعل مع هذه القضايا ومعالجتها".

والآن، بأغلبية 80 مقعدا، أمام جونسون خمسة أعوام للوفاء بتعهداته في حملته الانتخابية، والأكثر أهمية من ذلك كله، إنجاز "بريكست".

وبحسب ما ورد فإنه يُحظَر استخدام الكلمة الآن من قبل المسؤولين الحكوميين، فمن الواضح أنه يريد المضي قدما.

مثل استفتاء عام 2016، كان الشعار البسيط المؤلف من ثلاث كلمات هو الذي فاز بالحملة.

يقول كليفرلي، المسؤول عن حزب المحافظين "إن المهمة الواضحة التي لا لبس فيها التي حددها معسكر جونسون كانت عاملا أساسيا في النجاح.

لم يبق هناك شك في ذهن أي شخص حول تصميمه أو قدرته على إنجاز "بريكست".