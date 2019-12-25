توقيع 4 اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز في مصري

أكدت وزارة البترول المصرية اليوم الأربعاء إن الوزير طارق الملا وقع أربعة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل باستثمارات لا تقل عن 155 مليون دولار وتنطوي على منح توقيع بنحو 10.5 مليون دولار وتشمل حفر 30 بئرا.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقات جرى إبرامها مع كل من الهيئة العامة للبترول وشركة أيوك لامتيازين في الصحراء الغربية ومع الهيئة وشركة ميرلون الفيوم بشأن امتياز في وادي النيل ومع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركتي باسيفيك وزد.إن.بي بشأن امتياز في خليج السويس.

