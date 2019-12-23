الرئيس الأمريكي: توقيع اتفاق تجاري مع الصين "قريبا جدا" .. حققنا انفراجة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم أن بلاده والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا "قريبا جدا".

وبحسب "رويترز"، ذكر ترمب من ولاية فلوريدا: "حققنا انفراجة فيما يخص اتفاق التجارة وسنوقعه قريبا جدا".

وقال الرئيس الصيني شي جين بينح إن الصفقة التجارية الأولية بين الصين والولايات المتحدة ستفيد الجانبين والعالم بأسره، مشيرا خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي يوم الجمعة الماضية، إلى أن واشنطن وبكين توصلا إلى اتفاق المرحلة الأولى على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي عن اتفاق "المرحلة 1" في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر، التي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.

وبموجب الاتفاق وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وأشار ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي أن الاتفاق سيوقع أوائل كانون الثاني (يناير) مضيفا أن الاتفاق ترجم بالفعل ويجري تنقيحه من الناحية الفنية.

من جهة أخرى، أفادت تقارير إخبارية اليوم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لزيارته في البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أنه تمت دعوة رئيس الوزراء للقيام بزيارة رسمية للولايات المتحدة، بالتزامن مع البدء الرسمي للمفاوضات التجارية عبر المحيط الأطلسي بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني (يناير).

ونقلت الصحيفة عن مصادر في "داوننج ستريت" أنه لم يتم بعد إجراء مشاورات رسمية مع البيت الأبيض حول موعد الزيارة.

وسبق لترمب أن قدم عدة دعوات لزيارة البيت الأبيض لجونسون منذ أصبح رئيسا للوزراء في تموز (يوليو) الماضي، إلا أن الطلب الأخير جاء بعد فوز جونسون القوي في الانتخابات البرلمانية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميلي" أن جونسون لن يتعجل في قبول الدعوة، في ظل إجراءات حجب الثقة والعزل الدائرة ضد ترمب في الكونجرس.

ويعتزم ترمب إلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي في 4 شباط (فبراير) المقبل، بعد دعوة من نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي قبل دعوة بيلوسي لإلقاء خطاب حالة الاتحاد، وذلك بعد يومين من موافقة مجلس النواب الذي ترأسه بيلوسي على مساءلة وعزل ترمب، من خلال التصويت لمصلحة مادتين في لائحة الاتهام ضده وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة تحقيقات الكونجرس.

وقالت بيلوسي في دعوتها إلى ترمب من أجل إلقاء خطاب حالة الاتحاد: "وضع مؤسسونا دستورا قائما على نظام الفصل بين السلطات: ثلاثة فروع متكافئة تعمل كضوابط لبعضها بعضا".

وتابعت: "بروح من احترام دستورنا، أدعوك لإلقاء خطاب حالة الاتحاد قبل جلسة مشتركة للكونجرس الثلاثاء 4 شباط (فبراير) 2020".



يذكر أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أكد الإثنين الماضي أن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين ستتضاعف في ظل ما يعرف باتفاق "المرحلة 1" للتجارة، الذي تم الوصول إليه بين واشنطن وبكين.

وأبلغ كودلو قناة فوكس نيوز "هم .. سيضاعفون صادراتنا إلى الصين".

وبموجب اتفاق التجارة الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين في مقابل زيادة بنحو 20 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأمريكية على مدار العامين المقبلين.

وبينما أشاد مسؤولون أمريكيون بالاتفاق، فإن مسؤولين صينيين كانوا أكثر حذرا، مؤكدين أن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم لم يتم تسويته بشكل كامل.