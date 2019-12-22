وزير النفط الكويتي : الطاقة الأحفورية ستشكل 75% من مزيج الطاقة العالمي بحلول 2035

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل اليوم الاحد أن الطاقة الاحفورية ستبقى محور الاهتمام العالمي اذ ستشكل نحو 75 بالمئة من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2035 وفقا لتوقعات منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

وشدد الفاضل ، خلال كلمته اليوم في الاجتماع ال103 لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) المنعقد في الكويت ، على أهمية استمرار الجهود المشتركة لضمان استقرار اسواق النفط خلال الفترة القادمة.

وأشاد بالدور الذي تؤديه (أوابك) في تعزيز التعاون العربي في مختلف مجالات الطاقة وضمان التقدم والازدهار لدول وشعوب المنظمة.

وأفاد بأن الاجتماع ال103 للمنظمة يأتي في ظل العديد من التطورات العالمية التي تشهدها صناعة النفط والغاز والتي كان اخرها مؤتمر الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في مدريد اخيرا.

وذكر أن الاجتماع يعقد في أعقاب لقاءات دولية مهمة مثل الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدر للبترول (اوبك) الذي عقد اخيرا في مدينة فيينا وتم فيه الاتفاق على زيادة مستوى الخفض لانتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا بداية من كانون ثان/ يناير المقبل.