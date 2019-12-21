أمريكا تتخلى عن فرض رسوم جمركية إضافية على الصلب والألومنيوم

ذكر رئيس البرازيل جايير بولسونارو أن الولايات المتحدة لن تفرض رسوما جمركية إضافية على واردات الصلب والألومنيوم البرازيلية، في أعقاب محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب.

وكتب بولسونارو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس الجمعة "بعد أن تبادلنا الأفكار، قرر(ترمب) عدم المضي قدما في عزمه لفرض ضريبة إضافية على وارداتنا من الصلب والألومنيوم ".

وتابع "علاقتنا في العمل والصداقة تزداد قوة بشكل كبير. يوم عظيم!".

وأكد ترمب إجراء المكالمة الهاتفية مع بولسونارو، لكنه لم يذكر تحديدا الرسوم الجمركية.

وقال ترمب "أجريت للتو مكالمة هاتفية رائعة مع رئيس البرازيل، جايير بولسونارو. ناقشنا الكثير من الموضوعات من بينها التجارة، العلاقة بين الولايات المتحدة والبرازيل لم تكن أبدا أقوى مما هي عليه الآن!".

وكان أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية قد تم منحه إعفاء من رسوم جمركية على الصلب بنسبة 25 في المائة ورسوم جمركية على الألومنيوم بنسبة 10 في المائة، فرضها البيت الأبيض في عام 2018، معللا ذلك بمخاوف متعلقة بالأمن القومي.

وكان ترمب قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه يعتزم استعادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين، متهما الدولتين بخفض قيمة عملتيهما.