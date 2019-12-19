المركزي الإندونيسي يبقي على معدل الفائدة عند 5%

أبقى البنك المركزي الإندونيسي اليوم الخميس على معدل الفائدة بدون تغيير للشهر الثاني على التوالي، قائلا إن الصادرات والنمو الاقتصادي سوف ينتعشان العام المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك أبقى على معدل الفائدة عند 5%.

وقال محافظ البنك المركزي بيري وارجيو للصحفيين في جاكرتا " السياسة النقدية مازالت قادرة على متوافقة ومتسقة مع تقديرات التضخم التي مازالت قيد السيطرة".

وتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 1ر5% هذا العام وبنسبة تتراوح ما بين 5.1% و 5.5% عام .2020

ويتبنى البنك توجها تدريجيا لخفض معدلات الفائدة، عقب خفضها أربع مرات بواقع مئة نقطة أساسية منذ يوليو الماضي.

وأوضح وارجيو أنه على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن الاقتصاد الإندونيسي مازال يقف على أرض صلبة، في ظل ارتفاع ثقة المستهلكين.

وأشار إلى أن التقدم الذي تم إحرازه بشأن حل النزاع التجاري بين أمريكا والصين يمثل دلالة إيجابية، كما أن الاصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها وتتعلق بالضرائب وسوق العمل سوف تساعد في دفع الاستثمارات في إندونيسيا.