ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 20.4 % بنهاية الربع الثالث .. الأعلى في 19 ربعا

ارتفعت نسبة التوطين في القطاع الخاص للمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، بنحو 1.0 نقطة مئوية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2019 لتصل إلى 20.4 في المائة، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من 2018 البالغة 19.4 في المائة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن نسبة التوطين في القطاع الخاص سجلت بنهاية الربع الثالث 2019 أعلى مستوياتها في 19 ربعا، أي منذ نهاية الربع الأول من عام 2015، إذ كانت تبلغ حينها نحو 17.1 في المائة، بالتزامن مع ارتفاع نسبة الإناث السعوديات المشتغلات من مجموع السعوديين المشتغلين في القطاع الخاص البالغة 32.3 في المائة ونسبتهن من إجمالي عدد المشتغلين في القطاع الخاص (سعوديين وغير سعوديين).

وبلغ عدد المشتغلين في القطاع الخاص المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بنهاية الربع الثالث نحو 8.192 مليون مشتغل، منهم 1.671 مليون مشتغل سعودي، و6.520 مليون مشتغل غير سعودي.

ويعود نمو نسبة التوطين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام السابق بنحو 1.0 نقطة مئوية إلى تراجع عدد المشتغلين غير السعوديين 8.5 في المائة بما يعادل 608171 مشتغلا بنهاية الربع الثالث، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من 2018.

وسجل عدد المشتغلين الأجانب في القطاع الخاص، بنهاية الربع الثالث 2019، أدنى مستوياتهم في 19 ربعا، مواصلين تراجعهم للربع الـ12 على التوالي، وتحديدا منذ الربع الرابع من 2016.

وبلغ عدد الذكور الأجانب المشتغلين في القطاع الخاص نحو 6.297 مليون مشتغل يشكلون 96.6 في المائة من مجموع المشتغلين الأجانب بنهاية الربع الثالث 2019 مقارنة بـ 97.0 في المائة بنهاية الربع الثالث 2018.

فيما بلغ عدد الإناث الأجانب نحو 223677 مشتغلة يشكلن نحو 3.4 في المائة من مجموع عدد المشتغلين الأجانب في القطاع، مقارنة بـ 3.0 في المائة بنهاية الربع المماثل من 2018.

في المقابل، بلغ عدد الذكور السعوديين المشتغلين في القطاع الخاص نحو 1.132 مليون مشتغل، يشكلون نحو 67.7 في المائة من إجمالي السعوديين المشتغلين في القطاع الخاص، كما يشكلون نحو 13.8 في المائة من مجموع المشتغلين (سعوديين وأجانب) بنهاية الربع الثالث.

أما الإناث السعوديات فبلغ عددهن 539580 مشتغلة يشكلن نحو 32.3 في المائة من مجموع عدد المشتغلين السعوديين، كما شكلن نحو 6.6 في المائة من إجمالي المشتغلين (سعوديين وأجانب) بنهاية الربع الثالث.

وفيما يخص نسبة الإناث السعوديات من إجمالي المشتغلين السعوديين، فتعد أعلى نسبة منذ الربع الأول 2015 أي في 19 ربعا، والحال نفسه لنسبتهن، مقارنة بمجموع عدد المشتغلين في القطاع الخاص (سعوديين وغير سعوديين).



* وحدة التقارير الاقتصادية