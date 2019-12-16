توقعات بارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا 2 %

قال موقع "رايت موف" المعني بسوق العقارات في بريطانيا اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن تسجل أسعار المساكن في المملكة المتحدة ارتفاعا بنسبة 2 في المئة في عام 2020، في ظل أداء قوي في شمال البلاد مقارنة بالجنوب.
ومن المتوقع أن تسجل الأسعار صعودا معتدلا بنسبة 1 في المئة في جنوب البلاد، وزيادة بنسبة تتراوح بين 2 و 4 في المئة في الشمال.
وأظهرت بيانات أن أسعار المساكن في البلاد سجلت انخفاضا بنسبة 0.9 في المئة في ديسمبر الجاري لتصل إلى 300.025 جنيه استرليني. وكانت الأسعار تراجعت بنسبة 1.3 في المئة في نوفمبر.
وعلى أساس سنوي، سجلت أسعار المساكن في المملكة المتحدة ارتفاعا بنسبة 0.8 في المئة في ديسمبر الجاري.
وقال مايلز شيبسايد، مدير "رايت موف" إن القدر الكبير من اليقين الذي توفره حكومة الأغلبية يمثل فرصة لموسم ربيع أعظم نشاطا في القطاع، مع زيادة متوقعة في الطلب بعد عدة سنوات من الهدوء.
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