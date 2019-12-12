102.25 مليون ريال صفقات خاصة على أرامكو من بداية الجلسة

نفذت اليوم 16 صفقة خاصة قيمتها 102.25 مليون ريال في ثاني أيام جلسة تداول على أسهم أكبر شركة طاقة في العالم شركة "أرامكو" تمت على حوالي 2.925 مليون سهم من أسهم الشركة التي تشكل نحو 0.1 في المائة من الأسهم الحرة للشركة البالغة حوالي 3.33 مليار سهم. وبلغ متوسط سعر الصفقات الخاصة نحو 34.96 ريال.

ونفذت أمس 13 صفقة خاصة بلغت قيمتها حوالي 253.89 مليون ريال تمت على 7.222 مليون سهم، بمتوسط سعر قدره 35.16 ريال.

بهذا تصبح محصلة الصفقات الخاصة التي تمت على أسهم شركة "أرامكو" يوم أمس واليوم الخميس حتى الساعة 11.45 صباحاً بتوقيت الرياض 29 صفقة خاصة بلغت قيمتها نحو 356.14 مليون ريال تمت على 10.146 مليون سهم تشكل حوالي 0.3 في المائة من الأسهم الحرة للشركة، وبلغ متوسط سعر السهم للصفقات الـ 29 نحو 35.10 ريال.