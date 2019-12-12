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أخبار اقتصادية- محلية

102.25 مليون ريال صفقات خاصة على أرامكو من بداية الجلسة

طلال الصياح من الرياض

نفذت اليوم 16 صفقة خاصة قيمتها 102.25 مليون ريال في ثاني أيام جلسة تداول على أسهم أكبر شركة طاقة في العالم شركة "أرامكو" تمت على حوالي 2.925 مليون سهم من أسهم الشركة التي تشكل نحو 0.1 في المائة من الأسهم الحرة للشركة البالغة حوالي 3.33 مليار سهم. وبلغ متوسط سعر الصفقات الخاصة نحو 34.96 ريال.
ونفذت أمس  13 صفقة خاصة بلغت قيمتها حوالي 253.89 مليون ريال تمت على 7.222 مليون سهم، بمتوسط سعر قدره 35.16 ريال.

بهذا تصبح محصلة الصفقات الخاصة التي تمت على أسهم شركة "أرامكو" يوم أمس واليوم الخميس حتى الساعة 11.45 صباحاً بتوقيت الرياض 29 صفقة خاصة بلغت قيمتها نحو 356.14 مليون ريال تمت على 10.146 مليون سهم تشكل حوالي 0.3 في المائة من الأسهم الحرة للشركة، وبلغ متوسط سعر السهم للصفقات الـ 29 نحو 35.10 ريال.

 

 

               الصفقات الخاصة على أسهم شركة أرامكو 

الفترة

السعر

الكمية المتداولة (سهم)

القيمة المتداولة (ر.س)

اليوم الخميس حتى الساعة 11.45 صباحا

32

176,226

5,639,232

32

41,518

1,328,576

35.2

31,896

1,122,739

35.2

35,440

1,247,488

35.2

35,440

1,247,488

35.2

70,881

2,495,011

35.2

265,804

9,356,301

35.2

79,741

2,806,883

35.2

45,895

1,615,504

35.2

82,399

2,900,445

35.2

140,344

4,940,109

35.2

177,202

6,237,510

35.2

53,160

1,871,232

35.2

354,405

12,475,056

35.2

1,281,175

45,097,360

35.2

53,160

1,871,232

المجموع

34.96

2,924,686

102,252,166

يوم أمس الأربعاء

35.2

99,292

3,495,078

35.2

150,000

5,280,000

35.2

65,000

2,288,000

35.2

3,689,817

129,881,558

35.2

30,000

1,056,000

35.2

48,000

1,689,600

35.2

210,000

7,392,000

35.2

65,000

2,288,000

35.2

62,000

2,182,400

35.2

290,279

10,217,821

35.2

412,470

14,518,944

35.2

2,000,000

70,400,000

32

100,000

3,200,000

المجموع

35.16

7,221,858

253,889,402

المجموع

35.10

10,146,544

356,141,568
إنشرها

سمات

اكتتاب أرامكو

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