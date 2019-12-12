13.2 مليار ريال تداولات على "أرامكو" مستحوذة على 91% من سيولة السوق

استحوذت شركة أرامكو السعودية على 91 في المائة من سيولة سوق الأسهم المحلية بعد مرور ساعتين ونصف من التداولات.

وبلغت السيولة المتداولة على سهم الشركة 13.2 مليار ريال، فيما إجمالي قيمة التداول في السوق 14.5 مليار ريال.

وارتفع السهم بنسبة 7.4 في المائة، ليبلغ 37.8 ريالا، رابحا 2.6 ريالا، لتصبح قيمة الشركة 2.02 تريليون دولار (7.56 تريليون ريال).

كان سهم شركة أرامكو السعودية قد قفز بالنسبة القصوى لليوم الثاني على التوالي عند الافتتاح ليبلغ 38.7 ريالا، بالتالي تصبح قيمة الشركة 7.7 تريليون ريال (2.06 تريليون دولار)، متجاوزا التريليون دولار.

كان سهم الشركة قد أغلق أمس (أول أيام تداوله) مرتفعا بالنسبة القصوى عند مستوى 35.2 ريالا مقارنة بـ32 ريالا سعر الاكتتاب.

كانت "أرامكو" طرحت ثلاثة مليارات سهم "1.5 في المائة من أسهمها" للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 نوفمبر حتى 4 ديسمبر.

وخصصت الشركة 0.5 في المائة من أسهمها "مليار سهم" للأفراد، و1 في المائة "ملياري سهم" للمؤسسات.

وبلغت حصيلة الطرح 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار"، منها 32 مليار ريال من الأفراد، و64 مليار ريال من المؤسسات، بما يجعله الأضخم في العالم، مزيحا طرح شركة علي بابا الصينية البالغة قيمته 25 مليار دولار.

وتم تحديد سعر السهم في الاكتتاب بـ32 ريالا "8.5 دولار" ما يعني تقييم الشركة عند 6.4 تريليون ريال "1.71 تريليون دولار"، يجعلها الأضخم في العالم بفارق مريح عن الشركتين التاليتين "أبل" ومايكروسوفت، وتفوق قيمة أكبر عشر شركات نفط في العالم مجتمعة.

وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 465 في المائة، بعد جمعه 446 مليار ريال "نحو 119 مليار دولار"