وزير النقل: لا رسوم على الطرق في 2020

أكد صالح الجاسر وزير النقل اليوم، إن ميزانية 2020 لا تتضمن فرض أي رسوم على الطرق، لافتا إلى وجود دراسات متعددة لرفع مستوى الصيانة والسلامة. وقال الجاسر، خلال ملتقى ميزانية 2020 أن هناك مشروع ضمن يأتي الأولويات للحكومة وهو الجسر البري الذي يتضمن ربط سككي بين الخليج العربي والبحر الأحمر عبر السكة الحديد.
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