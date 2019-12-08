مصر تزرع ثلث المساحة المخصصة للقمح تقريبا منذ بداية العام

قال مسؤول في وزارة الزراعة المصرية اليوم إن بلاده زرعت نحو مليون فدان قمحا من إجمالي 3.5 مليون فدان منذ بداية العام الجاري.

وبحسب (رويترز) أضاف عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة بأن موسم الزراعة بدأ يوم 15 نوفمبر ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وحصدت مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، 8.5 مليون طن من القمح المحلي من نحو 3.16 مليون فدان في الموسم الماضي.