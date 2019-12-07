«نمو» تصعد 5 % خلال أسبوع

افتتحت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 6241 نقطة، حيث حققت أعلى نقطة عند 7512 نقطة رابحة 20 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 5813 نقطة فاقدة 7 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلقت عند 6578 نقطة بمكاسب 336 نقطة بنسبة 5 في المائة. وتراجعت قيم التداول بنسبة 49 في المائة بنحو 104 ملايين ريال لتصل إلى 109 ملايين ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 44 في المائة بنحو مليوني سهم لتصل إلى 2.6 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 33 في المائة بنحو أربعة آلاف صفقة، لتصل إلى 8.5 ألف صفقة.