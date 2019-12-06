الذهب يهبط 1% بعد بيانات قوية للوظائف في أمريكا

هبطت أسعار الذهب 1 في المئة اليوم بعد بيانات قوية للوظائف في أمريكا جددت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتريث بشأن أسعار الفائدة وعززت الطلب على الأصول العالية المخاطر، لكن نقصا في المعروض دفع البلاديوم إلى مستوى قياسي جديد.

وسجل نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكبر زيادة في عشرة أشهر في نوفمبر، وهو ما يؤكد أن أكبر اقتصاد في العالم يبقى في مسار نمو معتدل على الرغم من ركود طويل الأمد في قطاع الصناعات التحويلية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1459.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الأمريكية للذهب 1.3 بالمئة الى 1463.9 دولار للأوقية.

ودفعت بيانات الوظائف الدولار للصعود وبينما قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تحسن المعنويات بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن محادثات التجارة مع الصين "تسير بلا توقف".

وفي لفتة إيجابية، قالت الصين انها ستعفي بعض شحنات فول الصويا الأمريكي من الرسوم الجمركية.

وتترقب الأسواق الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع القادم. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة مستقرة في نطاق من 1.50 بالمئة الى 1.75 بالمئة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، واصل البلاديوم تسجيل مستويات قياسية مرتفعة جديدة بوصوله إلى 1880.37 دولار للأوقية للمرة الأولى.

لكن الفضة حذت حذو الذهب لتهبط 2.24 بالمئة الى 16.56 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى لها منذ السابع من أغسطس عند 16.51 دولار.

وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 893.25 دولار للأوقية.