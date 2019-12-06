أسهم أوروبا ترتفع وأنشطة دمج واستحواذ تدعم شركات التأمين

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة في الوقت الذي ساهمت فيه تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام في إشاعة بعض الهدوء في الأسواق في أسبوع مضطرب.
وبحلول الساعة 08:19 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة، فيما قادت البنوك وشركات التكنولوجيا والتجزئة المكاسب.
وعززت أنشطة دمج واستحواذ قطاع شركات التأمين بعد أن قالت فينكس جروب هولدينجز إنها ستشتري وحدة التأمين البريطانية التابعة لسويس ري في صفقة نقد وأسهم بقيمة 3.2 مليار جنيه استرليني (4.1 مليار دولار). وارتفعت أسهم سويس ري إيه.جي 2.8 بالمئة بينما زادت أسهم فينكس جروب 1.6 بالمئة.
وعلى الرغم من المكاسب اليوم، يتجه المؤشر ستوكس 600 لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في شهرين بعد أن أدت أنباء متضاربة بشأن التجارة ومؤشرات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو إلى جلسة تداول متقلبة.
وأظهرت بيانات جديدة أن الإنتاج الصناعي الألماني تراجع على غير المتوقع في أكتوبر تشرين الأول، مما أحيا مخاوف بشأن توقعات النمو الاقتصادي لبرلين. وارتفعت الأسهم المدرجة في فرانكفورت 0.2 بالمئة.
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