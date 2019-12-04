خروج أكبر مساهم في شركة معدات التصوير الأمريكية "كوداك"

أعلنت شركة معدات التصوير الأمريكية إيستمان كوداك أن صناديق الاستثمار "جي.إس.أو" المملوكة لمجموعة "بلاكستون" الاستثمارية الأمريكية العملاقة وافقت يوم 3 ديسمبر الحالي على بيع حصتها في شركة التصوير، والتي تقدر بنحو 8.88 مليون سهم بسعر 2.50 دولار للسهم الواحد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إلى أن الصفقة ستكتمل يوم 9 ديسمبر الحالي، مضيفة أن صناديق الاستثمار "جي.إس.أو" هي أكبر مساهم في كوداك بحصة تبلغ حوالي 20.5% من إجمالي أسهم الشركة.

يذكر أن شركة كوداك تأسست عام 1888، وسيطرت على سوق معدات التصوير التقليدية خلال القرن العشرين ، قبل التحولات التكنولوجية التي دفعت بجيل جديد من معدات التصوير والطباعة الرقمية، والتي أدت إلى ظهور كيانات جديدة في هذا المجال، قبل أن تعيد الشركة الأمريكية تركيزها على تكنولوجيا التصوير والطباعة الرقمية.