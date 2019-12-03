وزير التجارة الأمريكي: أهداف ترمب لاتفاق للتجارة مع الصين لم تتغير

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس اليوم إن أهداف الرئيس دونالد ترمب لاتفاق للتجارة مع الصين لم تتغير، وإن ترمب لا يتعرض لأي ضغط فيما يتعلق بموعد إتمام اتفاق.

وأبلغ روس قناة (سي ان بي سي) التلفزيونية أن الرسوم الجمركية المزمعة على واردات من الصين سيتم فرضها في الخامس عشر من ديسمبر ما لم يكن هناك سبب حقيقي للتأجيل، مثل تقدم موضوعي في المحادثات. وأضاف أنه يتوقع أن تستمر المحادثات على مستوى الخبراء مع الصين لكن لا توجد أي اجتماعات مقررة على مستوى عال.

وقال روس في المقابلة التلفزيونية "أهداف الرئيس كانت دائما الوصول الى الاتفاق المناسب بمعزل عن متى يحدث هذا أو أي شيء آخر مثل ذلك. وعليه فإن أهدافه لم تتغير".