بانوراما اقتصادية من وولف لأفضل الكتب في 2019

الكتاب الأول: "الممر الضيق: الدول والمجتمعات ومصير الحرية"

بقلم دارون عاصم أوجلو وجيمس روبنسون

"الحرية تنشأ من توازن دقيق للسلطة بين الدولة والمجتمع"، حسبما كتب مؤلفو كتاب "لماذا تفشل الأمم" Why Nations Fail.

المجتمع الناجح يحتاج إلى دولة قوية - أطلق عليها الفيلسوف السياسي الإنجليزي توماس هوبز اسم لافياثان Leviathan في إشارة إلى حيوان توراتي ضخم.

فلسفته المسماة بـ"لافياثان" كانت استبدادية. عكسها هي فلسفة غياب لافياثان، التي تنطوي إما على الفوضى، وإما على قفص من المعايير الاجتماعية القمعية.

في فلسفة لافياثان الاستبدادية، ثمة حكومة صغيرة جدا، أما في فلسفة غيابها، فثمة حكومة أكبر مما ينبغي. فيما بينهما، ثمة ممر تتوازن فيه الدولة والمجتمع.

الخلاصة لدى وولف: نحن بحاجة أيضا إلى أن نكون على ذلك الممر.

The Narrow Corridor: States, Societies and the Fate of Liberty

by Daron Acemoglu and James A Robinson



الكتاب الثاني: "التصدع: الصين وأمريكا وتمزق نظام التجارة العالمي"

بقلم بول بلوستين

تعاني الولايات المتحدة اليوم حالة ندم المشتري بسبب انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001.

هذا الكتاب يقدم معالجة تستند إلى بحث عميق. لا. لم يكن من الأفضل ترك الصين معلقة خارج منظمة التجارة العالمية. ولا. لم تخرق الصين من الناحية النظامية التزاماتها.

ومع ذلك فإن بلوستين يجادل لمصلحتها: ولا سيما أن منظمة التجارة العالمية "لا تزال أفضل وسيلة لحث الصين على اللعب وفقا للقواعد".

خلاصـــة رأي وولــف: فلنقل معه: آمين.

Schism: China, America and the Fracturing of the Global Trading System

by Paul Blustein



الكتاب الثالث: "اقتصاد الذكاء الاصطناعي: العمل والثروة والرفاهية في عصر الروبوت"

بقلم روجر بوتل ونيكولاس بريلي

بوتل، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال إيكونوميكس، يجادل بأن الآثار الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، ربما لا تكون مختلفة عن تلك التحولات التكنولوجية السابقة كما يفترض كثيرون؛ ذلك أن السرعة التي تحدث بها التغيرات، ربما لا تكون متسارعة للغاية.

على أنه في جميع الاحتمالات، فإن التغيرات التدريجية في السياسة، وليس التحول الجذري نحو دخل أساسي عالمي، هي الاستجابة الصحيحة.

موقف وولف: نحن بحاجة إلى سماع حججه، على الأقل.

The AI Economy: Work, Wealth and Welfare in the Robot Age

by Roger Bootle, Nicholas Brearley



الكتاب الرابع: "الطليق: كيف لعدم المساواة تقييد اقتصادنا؟ وماذا يمكننا فعله حيال ذلك"؟

بقلم هيذر بوشي

الجدل القائم بشأن عدم المساواة كان يدور لفترة طويلة حول إذا ما كان هذا هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل التوصل إلى اقتصاد ديناميكي.

في هذا الكتاب الرائع، قلبت هيذر بوشي من مركز واشنطن للنمو العادل هذا الجدل رأسا على عقب.

لقد أوضحت أن عدم المساواة، عند تجاوز حد ما، يلحق الضرر بالاقتصاد من خلال الحد من كمية ونوعية رأس المال البشري والمهارات، ويحول دون الوصول إلى الفرص، وإلى نقص الخدمات العامة، وتسهيل تحصيل الريع الاستغلالي، وانخفاض الطلب الكلي، وزيادة الاعتماد على الائتمان غير المستدام.

Unbound: How Inequality Constricts Our Economy and What We Can Do about It

by Heather Boushey



الكتاب الخامس: "الانفتاح: مرافعة تقدمية لمصلحة التجارة الحرة والهجرة والرأسمال العالمي"

بقلم كيمبرلي كلاوسينج

الشيء الوحيد الذي يتفق عليه اليمين واليسار الأمريكيان بشكل متزايد هو أن التجارة وتدفقات رأس المال والهجرة تضر كثيرا من الأمريكيين إن لم يكن معظمهم.

على النقيض من ذلك، تجادل البروفيسورة كلاوسينج من كلية ريد، بأن الانفتاح على الاقتصاد العالمي يعد مصدر كسب كبير.

التجارة الليبرالية أو التغير التكنولوجي ليس أي منهما العدو، فالعدو هو سياسات حمقاء، بل حتى سيئة، تفشل في مساعدة الناس والأماكن، على التكيف مع التغيير واستغلال الفرص الجديدة.

Open: The Progressive Case for Free Trade, Immigration, and Global Capital

by Kimberly Clausing



الكتاب السادس: "الاقتصادات المتطرفة: البقاء والفشل والمستقبل - دروس مستقاة من قيود العالم"

بقلم ريتشارد ديفيز

استكشافا لما يمكن أن تكون عليه الاقتصادات والاقتصاديات في الظروف القاسية، يوضح ديفيز في هذا الكتاب الأصلي كيف أن "التجارة والتبادل نهضا سريعا في إقليم آتشيه، بعد أن دمره تسونامي، وفي مخيم الزعتري للاجئين، بل حتى في السجون ذات الحراسة الأمنية المشددة في لويزيانا".

الأسواق مسألة طبيعية ولا غنى عنها، إلا أنها يمكن أن توجد مشكلات كبيرة، أيضا. الإفراط في الفردية هو في النهاية تآكل.

الموقف: نحن أيضا بحاجة إلى الشعور بقوة إزاء المسؤولية المتبادلة.

Extreme Economies: Survival, Failure, Future — Lessons from the World’s Limits

by Richard Davies



الكتاب السابع: "كوكب أفضل: 40 فكرة كبرى لأجل مستقبل مستدام"

إعداد دانيال إستي

لا يمكن لجنسنا أن يزدهر إلا إذا كانت أنشطتنا متوازنة مع بيئتنا الطبيعية. إلا أن كثيرا من المعارضين للسياسات البيئية "معادون للعلم، وغير راغبين في النظر إلى البيانات، وغير مدركين للعواقب البيئية طويلة الأجل لبعض الأنشطة الصناعية"، حسبما كتب استي، البروفيسور في جامعة ييل.

الكتاب يقدم أفكارا ممتازة لما يمكن فعله وما يجب فعله. يبقى السؤال إذا ما كان الحوار بشأن هذه المواضيع الحيوية، يمكن أن يتوقف عن كونه حوارا مع أذن صماء، إلى الأبد.

A Better Planet: Forty Big Ideas for a Sustainable Future, edited by Daniel Esty



الكتاب الثامن: "الرابح يستحوذ على الكل: تمثيلية النخبة لتغيير العالم"

بقلم أناند جيريدهاراداس

هل يستطيع الأثرياء إنقاذ العالم؟ أم أن أعمالهم الخيرية هي تمثيلية متقنة؟ مؤلف هذا الكتاب المثير للفكر لا شك لديه في الإجابة: إنها في الواقع لغز يسعى فيها الأثرياء لتبرير ثروتهم عن طريق استخدامها لتحسين العالم.

بين الأيدي الأمينة، يمكن أن تكون الأعمال الخيرية ذات قيمة، لكن السياسة وحدها التي يمكنها معالجة المشكلات الكبيرة.

يخلص جيريدهاراداس إلى أن القول بخلاف ذلك يعد احتيالا.

Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World

by Anand Giridharadas



الكتاب التاسع: "الرأسمالية فحسب: مستقبل النظام الذي يحكم العالم"

بقلم برانكو ميلانوفيتش

يجادل ميلانوفيتش، وهو مؤلف لكتاب رائع آخر هو "اللامساواة العالمية"، بأن الرأسمالية قد انتصرت، لكن أي رأسمالية؟

يجب التمييز بين "الرأسمالية الليبرالية" التي يسميها وولف "الرأسمالية الديمقراطية" وبين "الرأسمالية السياسية" أو "الرأسمالية الاستبدادية" في رأي وولف.

حسبما يلاحظ ميلانوفيتش، فإن الرأسمالية الديمقراطية لا توفر الحرية السياسية والشخصية فحسب، بل توفر أيضا إصلاحا سياسيا دون عنف جماعي.

في المقابل، لا يمكن للرأسمالية الاستبدادية ضمان الشرعية إلا من خلال الكفاءة القصوى، على الرغم من أن السلطة غير الخاضعة للمساءلة تميل إلى الفساد.

الرأسمالية الديمقراطية ينبغي أن تفوز في هذه المنافسة.

وولف كله أمل في أن تفوز الأخيرة.

Capitalism, Alone: The Future of the System That Rules the World

by BrankoMilanovic



الكتاب العاشر: "الارتداد العظيم: كيف خذلت أمريكا الأسواق الحرة"

بقلم توماس فيليبون

في هذا الكتاب الجوهري، يستخدم الاقتصادي فيليبون دليلا مفصلا ليجادل بأن الولايات المتحدة اليوم، بعيدا عن كونها موطنا لمنافسة السوق الحرة، باتت ذات منافسة أقل من الاتحاد الأوروبي الذي لحقته انتقادات شديدة، خاصة في أسواق منتجاتها التي تعاني الاحتكار واحتكار الشراء. هذه ليست نتيجة قوى طبيعية، بل هي سياسة مدروسة.

انخفاض المنافسة أدى إلى زيادة الأرباح وانخفاض الأجور وضعف الاستثمار وتقويض نمو الإنتاجية.

رأي وولف: الولايات المتحدة تحتاج إلى تنشيط مكافحة الاحتكار.

The Great Reversal: How America Gave up on Free Markets

by Thomas Philippon



الكتاب الـ11: "قانون رأس المال: كيف يوجد القانون الثروة وعدم المساواة"

بقلم كاثرينا بيستور

"رأس المال يحكم، ويحكم بالقانون"، حسبما تجادل بيستور في هذا الكتاب الرائع.

"إنه مدين بقدرته على توليد الثروة لنهج دستور قانوني تدعمه سلطة الدولة؛ ويمكن أن يعزى صموده في أوقات الأزمات إلى مجموعة من الأدوات القانونية، لحماية الأصول ورغبة الدولة في مد يد العون لرأس المال للحفاظ، ليس على الرأسمالية فحسب، بل أيضا على الاستقرار الاجتماعي، وبالتالي الحفاظ على الدولة نفسها".

القانون أوجد الرأسمالية - وهكذا حكم رجال القانون.

The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality

by Katharina Pistor



الكتاب الـ12:"الهرب من روما: فشل الإمبراطورية والطريق إلى الازدهار"

بقلم والتر شيدل

الثورات العلمية والصناعية كانت أكثر الأحداث أهمية في تاريخ البشرية، منذ الولادة العسرة للزراعة.

إذن لماذا بدأت في أوروبا؟ يجادل شيدل، مؤلف كتاب: "المساواة العظمى" قائلا إن الجواب هو أن "الإمبراطورية الرومانية كانت قد جعلت التطور الحديث ممكنا، من خلال مواصلة المسير وعدم التراجع أبدا".

"التعددية المركزية الراسخة" في أوروبا، حلت محل تحجر الإمبراطورية باستخدام الابتكار والتوسع الخارجي وانتصار القيم البرجوازية.

إضافة وولف: الأطروحة ليست جديدة، إلا أن الأدلة مقنعة.

Escape from Rome: The Failure of Empire and the Road to Prosperity

by Walter Scheidel



الكتاب الـ13: "انتصار الظلم: كيف يتهرب الأثرياء من الضرائب؟ وكيف ترغمهم على دفعها"؟

بقلم إيمانويل سيز وجابرييل زوكمان

سايز وزوكمان من الشخصيات الرائدة في التحليل التجريبي التفصيلي لعدم المساواة. في هذا الكتاب المهم، يوثقان الخصائص السيئة للنظام الضريبي في الولايات المتحدة، الذي أصبح الآن "ضريبة ثابتة ضخمة "تصبح" تنازلية لمن هم في أعلى الطبقات الاجتماعية".

وفقا للأرقام التي عرضاها، فإن أغنى 400 أسرة في الولايات المتحدة، تدفع معدل ضرائب أقل من أي مجموعة دخل أخرى، بما في ذلك الفئة الأدنى، ونسبتها 10 في المائة في توزيع الدخل. أصبحت الولايات المتحدة بلوتوقراطية.

رأي وولف أن الكتاب يوضح بالتفصيل كيف حدث ذلك.

The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay

by Emmanuel Saez and Gabriel Zucman



الكتاب الـ14: "علم الاقتصاد السردي: كيف تصبح القصص فيروسية الانتشار وتدفع إلى الأحداث الاقتصادية الرئيسة"

بقلم روبرت جيه شيلر

شيلر الحائز جائزة نوبل يعد ضمن أكثر الاقتصاديين المرموقين في العالم.

في هذا الكتاب، يبدأ من الحقيقة الواضحة المتمثلة في أن الاقتصاد نتاج "الأشخاص الأحياء الواعين، الذين ينظرون إلى أفعالهم في ضوء القصص بعواطف وأفكار ذات صلة".

القصص تتيح للبشر فهم العالم المجهول، لكنها تقود الاقتصادات أيضا إلى فترات ازدهار وتراجع.

رأي وولف: أننا مسلحون بهذا الفهم، نكتسب فهما أكثر ثراء لماهية سلوك الاقتصادات.

Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events

by Robert J Shiller



الكتاب الـ15: "99 في المائة: الإفقار الجماعي وكيف يمكننا القضاء عليه"؟

بقلم مارك إي توماس

إنها دعوة لحمل السلاح، يقدم فيها هذا الكتاب ثلاث حجج رئيسة.

أولا: تقع الطبقة الوسطى تحت ضغط شديد وربما هي في وضع تلاش.

ثانيا: هناك عديد من القيود المفروضة على الإجراءات الهادفة ردا على ذلك، مثل القيود المالية المفترضة، أو الرأي القائل بعدم رفع الضرائب أبدا، مع أن ذلك ليس سوى خرافات.

أخيرا، إعادة التشكيل اللازم ممكنة دونما تغيير ثوري. يمكننا ضمان نمو اقتصاد يستفيد منه الجميع.

رأي وولف: لقد حان الوقت لتقييم مثل هذه الحجج. إنها مهمة.

99%: Mass Impoverishment And How We Can End It?

by Mark E Thomas