معنويات إيجابية حيال التجارة ترفع الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء، مدعومة بآمال أن تسفر المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والصين عن هدنة في حرب التجارة الدائرة بينهما بحسب ما ذكرت "رويترز".

وتصدر سهم فيفور فارما السويسرية للدواء الأداء على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد أن أعلنت الشركة نجاح تجربة على العقار أفاكوبان في علاج مرض المناعة الذاتية.

وصعدت أسهم سي.آر.اتش الأيرلندية نحو ثلاثة في المائة بعد أن أعلنت شركة مواد البناء عن زيادة في الأرباح الفصلية بفضل طلب وتسعير قويين وهو ما توقعت استمراره في 2020.

وساعدت أسهم الشركة مؤشر قطاع الإنشاءات والمواد ليرتفع نحو واحد في المائة.

وبعد بداية متعثرة، ارتفع ستوكس 600 تدريجيا ليزيد 0.1 في المائة مع صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن مفاوضي الصين والولايات المتحدة بحثا قضايا تتعلق باتفاق تجارة المرحلة واحد اليوم واتفقا على مواصلة الحوار فيما يتعلق بالمسائل المتبقية.

وقال كيليان كونواي مستشارة البيت الأبيض إن البلدين يقتربان من اتفاق أولي لكن ثلاث قضايا كبيرة عالقة مازالت قائمة.

وقال جوشوا ماهوني، كبير محللي السوق لدى آي.جي، "العلاقات الأمريكية الصينية تواصل تحريك الأسواق.. اتصال هاتفي بين الولايات المتحدة والصين جدد التركيز على الانتهاء من اتفاق المرحلة الأولى."