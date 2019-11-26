تعيين عبدالرحمن بن سليمان رئيسا تنفيذيا لشركة "الغاز"

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن قرار مجلس الإدارة اليوم تعيين عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليمان رئيسا تنفيذيا للشركة اعتباراً من مطلع 2020 .

والمهندس عبدالرحمن بن سليمان حاصل على درجة الماجستير في هندسة البترول من جامعة الملك سعود ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال البريطانية بالبحرين، كما يتمتع بخبرة واسعة عمل خلالها في العديد من المناصب القيادية لعدد من الشركات اخرها الرئيس التنفيذي لمجموعة سمنان القابضة، وعمل كعضو منتدب لشركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)، والمدير العام لشركة أبيات، إضافة إلى عمله سابقاً في عدد من المناصب في شركة الغاز والتصنيع الأهلية منها مساعد المدير العام لشئون النقل ومدير إدارة المشاريع ومدير إدارة التخطيطـ، كما يشغل المهندس عبدالرحمن بن سليمان حالياً عضوية مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية إضافة إلى عضوية العديد من المجالس في الشركات الأخرى.